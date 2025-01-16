МВД Беларуси переходит на усиленный вариант несения службы с 20 января

В Беларуси на усиленный вариант несения службы переходят сотрудники милиции и внутренних войск с 20 января. Все участки для голосования будут под круглосуточным контролем.

В МВД озвучили меры безопасности во время выборов Президента. Все участки оборудованы системой видеонаблюдения, к местам голосования приблизят наряды в единой дислокации, будут предусмотрены дополнительные мобильные группы и группы быстрого реагирования в полной экипировке с автоматическим оружием. Задействуют потенциал добровольных дружин и ветеранов спецподразделений МВД.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:

"На каждом участке будет установлена кнопка тревожной сигнализации. С 20 января работу начнут оперативно-ситуационные штабы всех уровней. Особое внимание уделим защите членов избирательных комиссий, председателей. Любая угроза, которая будет поступать в их адрес, будет мгновенно нами ликвидирована, вплоть до установления и задержания лиц, которые совершат противоправные деяния".

Обеспечить безопасность на выборах - такая задача сегодня стоит перед всеми службами - спасателями, милицией и Минздравом. Решаются вопросы пожарной безопасности, отрабатываются планы эвакуации и оказание первой помощи пострадавшим.