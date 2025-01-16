МВД Беларуси переходит на усиленный вариант несения службы с 20 января

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В Беларуси на усиленный вариант несения службы переходят сотрудники милиции и внутренних войск с 20 января. Все участки для голосования будут под круглосуточным контролем.
В МВД озвучили меры безопасности во время выборов Президента. Все участки оборудованы системой видеонаблюдения, к местам голосования приблизят наряды в единой дислокации, будут предусмотрены дополнительные мобильные группы и группы быстрого реагирования в полной экипировке с автоматическим оружием. Задействуют потенциал добровольных дружин и ветеранов спецподразделений МВД.
Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:
"На каждом участке будет установлена кнопка тревожной сигнализации. С 20 января работу начнут оперативно-ситуационные штабы всех уровней. Особое внимание уделим защите членов избирательных комиссий, председателей. Любая угроза, которая будет поступать в их адрес, будет мгновенно нами ликвидирована, вплоть до установления и задержания лиц, которые совершат противоправные деяния".
Обеспечить безопасность на выборах - такая задача сегодня стоит перед всеми службами - спасателями, милицией и Минздравом. Решаются вопросы пожарной безопасности, отрабатываются планы эвакуации и оказание первой помощи пострадавшим.
Как уже известно, в день выборов на избирательных участках будут дежурить 5 тыс. сотрудников МЧС. Спасатели провели более 4 тыс. занятий по тактике тушения пожаров на типовых объектах, там, где будут располагаться избирательные участки.