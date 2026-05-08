МВД Беларуси предупреждает об ответственности за призывы к военным действиям

Борцы с организованной преступностью выявляют тех, кто призывает из-за границы к военным действиям. В МВД напоминают, что мониторинг в интернете вражески настроенных белорусов не останавливается. Наказание в Беларуси за призыв к вооруженным конфликтам – от 2 до 5 лет тюремного срока, за вербовку граждан для этих целей грозит срок от 5 до 10 лет.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации, угрозы и деструктивные призывы, в том числе по дестабилизации общественной обстановки. Особенно осторожными следует быть в интернете, где злоумышленники часто маскируются под посредников по трудоустройству".