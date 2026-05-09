Мы помним. Мы гордимся. Беларусь замерла в молчании

Что снится тебе, солдат? Вероломно, внезапно, бесчестно Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью…

Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку, был с тобой рядом твой брат и соратник, оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твои земли, снаряды бомбили твои города - ты сражался, ты выживал. Окруженный, непокоренный, ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел.

За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо всей семьей в своих домах на своих улицах в своих деревнях, за обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми, за вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье .

Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за Родину, за Победу. Твой путь увековечен на страницах истории, ты отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом.

Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен!