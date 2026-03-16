На базе колледжа МВД прошел патриотический марш-бросок ко Дню Конституции
Патриотический марш-бросок на базе колледжа МВД собрал юных патриотов и сотрудников МВД. Вместе с лицеистами и воспитанниками военно-патриотических классов на дистанцию вышли идеологи и ветераны.
Забег ко Дню Конституции объединил более 300 участников, чтобы почтить милиционеров, защищавших страну в годы войны. Когда дистанция осталась позади у юных участников, их старшие товарищи продолжили прохождение полосы препятствий.
После финиша офицеры показали высокий уровень владения оружием. Проявленные сила и выносливость - убедительный пример для подрастающего поколения.
Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД Беларуси:
"Самые лучшие по личному желанию приняли участие в патриотическом марш-броске "Сила закона в единстве". Единство заключается не только в том, что мы вместе преодолели эту непростую дистанцию, но и в том, что у нас есть преемственность поколений. Мы стараемся сделать так, чтобы на собственном примере показать подрастающему поколению, что значит любить свою Родину. И когда придет их время сделать очень правильный выбор, мы не сомневаемся, что они станут в один ряд вместе с нами и смогут защитить свою страну".
После преодоления сложной дистанции ребята восполнили силы солдатской кашей и горячим чаем. Далее юных участников ждала насыщенная программа: экскурсия по колледжу, концерт, флешмобы и фотозоны.