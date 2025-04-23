На что в Беларуси обращают внимание потребители при покупке недвижимости

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Рынок недвижимости по данным за первый квартал 2025 года сбавляет обороты, констатировал член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Вадим Тачкин.

Эксперт в проекте "Актуальное интервью" рассказал, как изменился рынок недвижимости в Беларуси в 2025 году, что ждет рынок недвижимости, и по каким критериям покупатели выбирают жилье.

"Весь прошлый год он демонстрировал повышенную активность, бились какие-то исторические рекорды по числу сделок, нарастало кредитование сделок с недвижимостью. Первый квартал этого года показывает, что рынок немножко приходит в более взвешенное состояние. В том числе и потому, что кредитно-денежная политика изменилась, ставки увеличились. Опять же, отложенный спрос в прошлом году не реализовал себя", - отметил Вадим Тачкин.

Эксперт рассказал, что интересы коммерческих организаций постепенно смещаются не только за пределы МКАД, но и в сторону областных центров, средних и малых городов: "Ограничение по предоставлению земли под коммерческое жилищное строительство дает такой результат, то есть компаниям надо дальше как-то развиваться, и они видят себя дальше на каких-то территориях, которые находятся за пределами столицы. Да, там, возможно, меньшая добавочная стоимость, но и расходы на организацию такого рода строительных проектов ниже".