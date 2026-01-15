3.71 BYN
На горнолыжных склонах и тюбинговых трассах привычно весело и шумно
Море снега и крепкий минус любителям зимнего активного отдыха точно не помеха, а наоборот в радость. На горнолыжных склонах и лыжне, тюбинговых трассах уже привычно весело и шумно. Разве что такая погода заставила лыжников и сноубордистов одеться чуть теплее и существеннее защищать открытые участки тела.
Различные локации в столице и не только привлекают отдыхающих, на выходных здесь точно будет аншлаг.
Под влиянием минуса на термометре сдается даже некоторая техника, а вот белорусы точно не сдаются и, закинув лыжи на плечи, смело штурмуют подъемник, чтобы, оказавшись на вершине, с ветерком съехать, а кто и просто скатиться вниз. Кадры сняты в разгар рабочего дня в горнолыжном центре "Силичи". Не удивляйтесь - любители зимнего отдыха готовы подстроить свои рабочие планы и проехать сотни километров, чтобы хотя бы на 2 дня иметь возможность получать удовольствие.
Тюбинговая трасса в другой стороне от Минска в Брестском направлении. И от наплыва желающих скатиться с огромной горки высотой 24,5 метра здесь точно не страдают.
Кстати, в каждом горнолыжном центре или комплексе есть свой собственный прокат инвентаря, будь-то тюбинг или полноценное сноубордическое снаряжение. Вот только о костюме стоит побеспокоиться, а учитывая такие настоящие зимние погодные условия, соблюдать главные правила - надевать термобелье и многослойную одежду, варежки вместо перчаток, обязательно шапка, шарфик, свободная обувь и жирный крем на открытые участки тела за полчаса до выхода.
Кстати, чтобы оказаться в эпицентре такого зимнего веселья, далеко ехать за пределы столицы ее жителям даже не надо. Для любителей горных лыж и сноуборда в районе Курасовщины есть своя "Солнечная долина". 15 января здесь было весьма многолюдно.
Места для катания есть в каждом районе Минска
Настоящего адреналинщика, как видим, морозом не испугаешь. Кроме того, в каждом районе Минска есть не одна лыжная или тюбинговая трасса, оборудованная по всем правилам безопасности. Адреса можно узнать на официальном сайте Мингорисполкома. По прогнозам, хороший минус на термометре продержится еще долго, так что времени на зимний активный отдых у белорусов есть.