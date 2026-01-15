На горнолыжных склонах и тюбинговых трассах привычно весело и шумно

Море снега и крепкий минус любителям зимнего активного отдыха точно не помеха, а наоборот в радость. На горнолыжных склонах и лыжне, тюбинговых трассах уже привычно весело и шумно. Разве что такая погода заставила лыжников и сноубордистов одеться чуть теплее и существеннее защищать открытые участки тела.

Различные локации в столице и не только привлекают отдыхающих, на выходных здесь точно будет аншлаг.

Под влиянием минуса на термометре сдается даже некоторая техника, а вот белорусы точно не сдаются и, закинув лыжи на плечи, смело штурмуют подъемник, чтобы, оказавшись на вершине, с ветерком съехать, а кто и просто скатиться вниз. Кадры сняты в разгар рабочего дня в горнолыжном центре "Силичи". Не удивляйтесь - любители зимнего отдыха готовы подстроить свои рабочие планы и проехать сотни километров, чтобы хотя бы на 2 дня иметь возможность получать удовольствие.

Тюбинговая трасса в другой стороне от Минска в Брестском направлении. И от наплыва желающих скатиться с огромной горки высотой 24,5 метра здесь точно не страдают.

Кстати, в каждом горнолыжном центре или комплексе есть свой собственный прокат инвентаря, будь-то тюбинг или полноценное сноубордическое снаряжение. Вот только о костюме стоит побеспокоиться, а учитывая такие настоящие зимние погодные условия, соблюдать главные правила - надевать термобелье и многослойную одежду, варежки вместо перчаток, обязательно шапка, шарфик, свободная обувь и жирный крем на открытые участки тела за полчаса до выхода.

Кстати, чтобы оказаться в эпицентре такого зимнего веселья, далеко ехать за пределы столицы ее жителям даже не надо. Для любителей горных лыж и сноуборда в районе Курасовщины есть своя "Солнечная долина". 15 января здесь было весьма многолюдно.

Места для катания есть в каждом районе Минска