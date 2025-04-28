На границе с Латвией обнаружен труп беженца - голова мужчины была погружена в воду

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На границе с Латвией обнаружен труп беженца. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

"Сегодня утром непосредственно у латвийского пограничного заграждения обнаружен труп иностранца. Голова мужчины была погружена в воду. Погибший находился под бревном, которое лежало поперек канавы. Иностранец обнаружен без обуви, документов и телефона. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа", - рассказали в ГПК.