"На контроле Президента": как подготовились к вступительной кампании - 2025

Новые формы испытаний, когда ЦТ совместили с единым школьным экзаменом, в Беларуси внедрили два года назад.

Первый опыт оказался непростым для абитуриентов, их родителей и в целом системы образования. Учли недоработки и пожелания - провели работу над ошибками.