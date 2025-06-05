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"На контроле Президента": как подготовились к вступительной кампании - 2025
Новые формы испытаний, когда ЦТ совместили с единым школьным экзаменом, в Беларуси внедрили два года назад.
Первый опыт оказался непростым для абитуриентов, их родителей и в целом системы образования. Учли недоработки и пожелания - провели работу над ошибками.
Ни один пункт сдачи экзамена и тестирования в стране не остался без мониторинга. Ключевая задача - обеспечить равные условия для всех участников испытаний. Выполнена ли миссия? Смотрите новую серию проекта "На контроле Президента" 5 июня на "Беларусь 1" после "Панорамы".