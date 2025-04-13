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На "Минск-Арене" впервые пройдет игра второго раунда Кубка Гагарина
Уже завтра, 16 апреля, на "Минск-Арене" впервые пройдет игра второго раунда Кубка Гагарина. Столичное "Динамо" примет челябинский "Трактор". Вокруг матча огромный ажиотаж и болельщиков, и СМИ.
Ажиотаж вокруг грядущих домашних игр мы ощутили уже в минувший четверг, как только увидели очереди у касс "Минск-Арены". Билеты разошлись быстро, но даже сейчас в офис клуба продолжают поступать звонки с надеждой на заветный квиток.
Аншлаг на "Минск-Арене" - привычное дело для столичного "Динамо". Руководство КХЛ это видит, поэтому мы уже предполагаем, что в номинации "Работа с болельщиками" вновь победит офис минчан. Кстати, завтра на игру организаторы встречи просят приходить заранее. Стартовое вбрасывание в 19:30, но с 19:10 никого не будут пускать в ядро стадиона, чтобы не испортить впечатление от предматчевого шоу. Планируйте свое время заранее.
Хоккей в нашей стране уже давно не просто спорт, это социально-культурное явление. Тому подтверждение кратный рост заявок на аккредитацию на матчи "Динамо" в КХЛ, причем далеко не только от спортивных СМИ.
Фан-дом "Динамо" завтра наверняка также будет переполнен, что логично. История клуба пишется на наших глазах, мы все в одном звене с командой.