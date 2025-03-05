На Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области состоялись учения с военнообязанными

Итоги масштабного мониторинга армии - на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области сегодня состоялись учения с военнообязанными, которые были призваны на военные сборы.

Разыгрывался тактический эпизод обороны с боевой стрельбой и сменой огневых позиций. Для подразделений это завершающий этап проверки боеготовности. Освежить в памяти знания военного дела – на это и рассчитаны военные сборы. Призванный из запаса Дмитрий Струков проходил срочную службу 15 лет назад в 103-й витебской десантной бригаде тоже пулеметчиком. Свои задачи – подавление огневой мощи противника - еще с тех времен помнит. Но признается, что многое за годы в армейской подготовке изменилось.

Сегодня Дмитрий вместе с новыми боевыми товарищами демонстрирует все, чему обучились в течение месяца после начала масштабного мониторинга белорусской армии. На полигоне разыгрывают эпизод маневренной обороны с боевой стрельбой и сменой огневых рубежей. Все управление боем ведется с точки командного пункта.

Согласно замыслу учений, происходит контакт с условным противником, он собирается прорвать нашу оборону. Противнику противостоит наше механизированное подразделение. Поддержку оказывает артиллерия и штурмовая авиация. Во время отражения атаки наши подразделения постоянно перемещаются и занимают более выгодные позиции. Это и есть маневренная оборона.

В учениях активно применяется опыт СВО. Одна из особенностей экзамена - апробация новых способов поддержки действий сухопутных войск разведывательными ударными беспилотниками.

Задача военных во время проверки - исключить шаблонность в действиях войск, создать условия, в которых необходимо принимать нестандартные решения и делать это быстро. Главная задача для военнообязанных - это готовность защитить государство.

Процесс милитаризации сопредельных стран сегодня интенсивно растет. Для примера, в странах Балтии и Польше, по данным белорусских военных, размещается 17 батальонов тактических групп НАТО и США. Разведка территории Беларуси со стороны сопредельных стран c 2020 года выросла в 5 раз. Отсюда напрашивается вопрос, для каких целей столь пристальное внимание? Увеличивается и количество военных учений в соседних странах, причем их тематика в основном наступательная. Это вынуждает активно укреплять обороноспособность по линии всего Союзного государства.

По мнению наших военных, внезапная проверка боеготовности сегодня - это самый быстрый и действенный способ внедрения современных подходов и приемов ведения военных конфликтов в боевую практику войск. На нынешнюю проверку из запаса призвано около 5 тыс. военнообязанных. Важна подготовка каждого как боевой единицы. Для чего это нужно, все сегодня понимают. И став плечом к плечу, готовы выйти на защиту страны.