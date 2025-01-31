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"На первом месте - ответственность самих застройщиков". Сивак о строительных требованиях для юрлиц
31 января Президент Беларуси подписал Указ "Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию". Согласно документу, упрощены строительные требования для юрлиц. Речь о сооружениях 4-го и 5-го классов сложности.
Отныне без лишних бюрократических процедур. Так, если объект возводится по повторно применяемым проектам, либо проектам, которые уже проходили государственную строительную экспертизу, приемка в эксплуатацию таких объектов будет осуществляться только на основании заключения органов госстройнадзора. Заключений от других надзорных органов не потребуется. Также больше не нужна разрешительная документация, впрочем, как и предпроектная и проектная, указом исключается и необходимость проведения ее экспертиз. По словам вице-премьера Анатолия Сивака, на первом месте будет ответственность самих застройщиков.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Единственное требование, которое должен выполнить застройщик, - получить согласование архитектуры районного уровня".
Вице-премьер пояснил, что, к примеру, согласование нужно для проверки: можно ли такой объект строить в конкретном месте с точки зрения генплана.
Как отметил Анатолий Сивак, указом отменяются все бюрократические процедуры. Планируется, что эффективность и вовлеченность бизнеса в стройотрасли увеличится. Все условия для этого созданы.