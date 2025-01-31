"На первом месте - ответственность самих застройщиков". Сивак о строительных требованиях для юрлиц

Отныне без лишних бюрократических процедур. Так, если объект возводится по повторно применяемым проектам, либо проектам, которые уже проходили государственную строительную экспертизу, приемка в эксплуатацию таких объектов будет осуществляться только на основании заключения органов госстройнадзора. Заключений от других надзорных органов не потребуется. Также больше не нужна разрешительная документация, впрочем, как и предпроектная и проектная, указом исключается и необходимость проведения ее экспертиз. По словам вице-премьера Анатолия Сивака, на первом месте будет ответственность самих застройщиков.