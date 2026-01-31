На предприятии "Интеграл" прошло выездное заседание Молодежного совета

Республиканский слет работающей молодежи может пройти уже в 2026 году. Такую инициативу выдвинул Молодежный совет при Палате представителей. Выездное заседание прошло на площадке холдинга "Интеграл".

Деятельность Совета должна давать конкретный результат, для этого молодым парламентариям нужно активно взаимодействовать с депутатами и сверстниками. Сегодня крайне важно научить молодежь сбалансированной белорусской политике, основанной на принципах справедливости.

"Мы активно работаем с депутатским корпусом во время их работы на избирательных округах: это личные приемы граждан, взаимодействие на различных мероприятиях, помощь людям. Мы видим самое главное - то, как работают депутаты в округах, то, как они слышат инициативы и помогают народу. Мы стараемся быть рядом, чтобы учиться этому и оказывать содействие", - отметил член Комиссии по международному сотрудничеству Молодежного совета при Палате представителей Данила Полянский.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы все находимся под впечатлением прошедшего недавно VII Всебелорусского народного собрания. Мы знаем, что сейчас время конкретных дел. При Палате представителей образован Молодежный совет, практически уже год он работает. И, конечно же, это молодежное образование должно заниматься конкретными делами. Где, как не на этом серьезном знаменитом предприятии "Интеграле" изучать, как конкретно нужно работать".

