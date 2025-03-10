На скоростные магистрали Беларуси выходит все больше диких животных

Прямо из густой чащи на скоростные магистрали. Для этих пешеходов нет правил и границ. Повышенная активность диких животных фиксируется в последние дни. Поэтому водителям следует быть максимально внимательными и осторожными.

Сейчас сезон завершения зимней подкормки. Животные в ожидании свежей зелени. Это и заставляет зверей мигрировать на большие расстояния. Выход на дороги и встреча с автомобилем может стать причиной ДТП.

Безопасность во время движения по трассам - прежде всего. Лоси, косули и олени снова в деле - их все чаще можно встретить на трассах центрального региона. Одно неверное решение - и мгновение может привести к серьезному столкновению. Как избежать нежелательной встречи, рассказывают сотрудники ГАИ.

Инспекторы ДПС усиленно патрулируют магистрали. Жители Лесного массива выходят на трассы чаще обычного. Поэтому автолюбителям сейчас важно переключиться на режим особо осторожного вождения.

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Обращать внимание на специальный дорожный знак. На трассах Минской области они установлены на участках миграции. А если столкновения не удалось избежать, нужно обязательно в первую очередь включить аварийную сигнализацию и обозначить себя, а после немедленно вызвать ГАИ.

В обычных обстоятельствах, по словам опытных зоотехников, дикие копытные - пугливые животные, встречи с человеком стараются избегать. Однако в состоянии испуга на проезжей части животное может повести себя непредсказуемо.

Сотни километров миграционных коридоров буквально пронизывают транспортные артерии. А теперь животные ищут себе новые места питания. Ведь зимний сезон подкормки уже завершился, а свежая трава еще не растет.

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Важной частью рациона лосей, косуль и оленей являются минеральные добавки. Их проще получить в виде соли, в том числе на асфальте магистралей. Чтобы заманить зверей глубже в чащу, лесники используют специальные солонцы.