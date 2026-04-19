На субботнике под Могилевом восстанавливали лес, на Витебщине благоустраивали парк

Около 300 тыс. жителей Витебской области приняли участие в республиканском субботнике. Одной из локаций субботника в Городокском районе стал городской парк. Любоваться живописными видами сюда приходят местные жители и туристы. Темп субботнику задали участники областного форума молодежных советов. Вместе покрасили лестничные перила, благоустроили беседки, привели в порядок парковые скульптуры.

Восстановление леса в Могилевской области

В Могилевском районе на субботнике восстанавливали лес. Выполнить задачу помог десант из работников структурных подразделений Могилевского облисполкома. Работы шли на площадке лесничества, где свыше 2,5 гектара пострадали от сильного ветра. Главная задача - избавиться от бурелома - выполнена. Волонтеры подарили территории вторую жизнь.

Артем Конторщиков, лесничий Чемерянского лесничества:

"На данный момент они уже в принципе все разработаны, приведены в эстетический вид. Сейчас занимаемся воспроизводством. Благодаря акции нам уже помогли порядка 20 гектаров посадить это волонтеры, организации и все желающие. Нас не забывают, приезжают, помогают. В целом по лесничеству порядка 60 гектаров уже восстановлено".