На водных локациях Минска организованы мобильные фуд-корты для уток и лебедей

Пока на улице сильный минус, на водных локациях Минска организованы мобильные фуд-корты для уток и лебедей.

Тем, кто хочет принести пернатым лакомство, важно знать, что лучше использовать овсяное зерно или комбикорм. А вот с отступлением морозов подкормку нужно прекратить, чтобы птицы не утратили способность питаться самостоятельно.

"При понижении температуры зимой до минус 15 и больше подкормка птиц вполне целесообразна", - рассказал директор Центра экологического воспитания и развития орнитолог Руслан Шайкин.

При этом специалисты настоятельно рекомендуют не кормить водоплавающих птиц хлебом либо батоном. Выпечка не является естественной для них пищей, а потому вызывает серьезные заболевания и сокращает продолжительность жизни.

Разделы:

Общество

Теги:

птицы