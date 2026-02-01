Пока на улице сильный минус, на водных локациях Минска организованы мобильные фуд-корты для уток и лебедей.

Тем, кто хочет принести пернатым лакомство, важно знать, что лучше использовать овсяное зерно или комбикорм. А вот с отступлением морозов подкормку нужно прекратить, чтобы птицы не утратили способность питаться самостоятельно.

"При понижении температуры зимой до минус 15 и больше подкормка птиц вполне целесообразна", - рассказал директор Центра экологического воспитания и развития орнитолог Руслан Шайкин.