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На водоемах Минска начался сезон цветения плавающих цветов

Яркие водные аккорды на просторах столицы. На водоемах Минска сезон цветения кувшинок. Так, в Маломедвежинском сквере в Московском районе - россыпь белоснежных и розовых цветов. Фотографиями украшенных водоемов делятся жители в социальных сетях. Такие же букеты на воде можно встретить и в главном экосаду Минска - Ботаническом. 

Красная книга оберегает и хранит нежный цветок

Цветение водных красавиц продлится до конца сентября. Еще можно успеть сделать атмосферные фото и насладиться яркими красками лета.

цветыМинск