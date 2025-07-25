На водоемах Минска начался сезон цветения плавающих цветов

Яркие водные аккорды на просторах столицы. На водоемах Минска сезон цветения кувшинок. Так, в Маломедвежинском сквере в Московском районе - россыпь белоснежных и розовых цветов. Фотографиями украшенных водоемов делятся жители в социальных сетях. Такие же букеты на воде можно встретить и в главном экосаду Минска - Ботаническом.