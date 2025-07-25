3.71 BYN
2.94 BYN
3.46 BYN
На водоемах Минска начался сезон цветения плавающих цветов
Автор:Редакция news.by
Яркие водные аккорды на просторах столицы. На водоемах Минска сезон цветения кувшинок. Так, в Маломедвежинском сквере в Московском районе - россыпь белоснежных и розовых цветов. Фотографиями украшенных водоемов делятся жители в социальных сетях. Такие же букеты на воде можно встретить и в главном экосаду Минска - Ботаническом.
Красная книга оберегает и хранит нежный цветок
Цветение водных красавиц продлится до конца сентября. Еще можно успеть сделать атмосферные фото и насладиться яркими красками лета.