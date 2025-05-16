На въезде в Евросоюз выстроилась очередь из более 1,8 тыс. авто

По информации Госпогранкомитета, на въезде в Евросоюз скопилось более 1,8 тыс. авто. Об этом сообщает БЕЛТА.



Въезда в польский пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") ожидают 1047 легковушек и 7 автобусов. С начала недели его контрольные службы приняли 42 % авто из Беларуси.

160 легковых автомобилей фиксируется перед литовскими погранпереходами "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Самым загруженным погранпереходом для фур остается "Мядининкай" ("Каменный Лог") - 280 единиц. Через данный пункт пропуска с понедельника Литва пропустила из Беларуси наименьшее количество большегрузов - 10 % от нормы. Перед "Шальчининкаем" ("Бенякони") фиксируется 190 фур. С начала недели соседняя сторона приняла на свою территорию всего лишь 29 % грузовиков.