3.78 BYN
2.83 BYN
3.33 BYN
"Надо понимать экономику" - Антанас Кандротас спрогнозировал будущее отношений Литвы и Беларуси
Литовский политик, бизнесмен Антанас Кандротас в "Актуальном интервью" поделился видением развития сотрудничества Беларуси и Литвы.
Бизнесмен в 2026 году в очередной раз посетил Беларусь. Он, как и любой другой предприниматель, старается смотреть вперед и предвидеть события, ведь психоз и ссоры, убежден политик, закончатся, Европа со своими санкциями выдохнется и в конечном итоге все восстановится.
"Многие предприниматели в Литве уже понимают необходимость возобновления строительства мостов и разработок проектов. Американцы достаточно серьезно давят на литовское правительство насчет калийных удобрений. В Литве, по моему мнению, несамостоятельное правительство. Литовцы играют по западным инструкциям - что американцы укажут, то Литва сделает", - отметил собеседник.
Не менее интересная ситуация сложилась и с закрытием АЭС в Литве. Когда Литва вступала в Евросоюз, некоторые политики поставили ультиматум - либо страна ее закрывает якобы из-за небезопасности и вступает в организацию, либо Литва не окажется в ЕС. Спустя 20 лет, рассказал Антанас Кандротас, всплыли документы, и оказалось, что этого никто не требовал.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко правильно поступил, что поставил атомную станцию. Он видит перспективу. Будущее предвидеть нетрудно, для этого не надо каких-то пособий, не надо быть бабой Вангой. Просто надо понимать экономику и предвидеть события. Это математика. Если Литва восстановит транзит, то Беларусь начнет поставлять дешевую электроэнергию. Это самая лучшая дружба на междугосударственном уровне. Предприниматели, если правительство не мешает, всегда придумают, как выжить", - считает Антанас Кандротас.