Литовский политик, бизнесмен Антанас Кандротас в "Актуальном интервью" поделился видением развития сотрудничества Беларуси и Литвы.

Бизнесмен в 2026 году в очередной раз посетил Беларусь. Он, как и любой другой предприниматель, старается смотреть вперед и предвидеть события, ведь психоз и ссоры, убежден политик, закончатся, Европа со своими санкциями выдохнется и в конечном итоге все восстановится.

"Многие предприниматели в Литве уже понимают необходимость возобновления строительства мостов и разработок проектов. Американцы достаточно серьезно давят на литовское правительство насчет калийных удобрений. В Литве, по моему мнению, несамостоятельное правительство. Литовцы играют по западным инструкциям - что американцы укажут, то Литва сделает", - отметил собеседник.

Он поделился, что в октябре до него дошла информация об изменении литовцами своей риторики. "Политики столько всего наговорили, и как они теперь все поменяют? Фразы "надо восстановить отношения" - громкие мысли, но по чуть-чуть ее будут реализовывать. Это вопрос времени, это произойдет обязательно. Все понимают, что разрыв отношений был невыгоден больше всего Литве, чем Беларуси. Пострадали две стороны. Например, Литва за транзит и за услуги в порту получала многомиллионные доходы в год, и страна сама от них отказалась", - напомнил литовский политик.

Не менее интересная ситуация сложилась и с закрытием АЭС в Литве. Когда Литва вступала в Евросоюз, некоторые политики поставили ультиматум - либо страна ее закрывает якобы из-за небезопасности и вступает в организацию, либо Литва не окажется в ЕС. Спустя 20 лет, рассказал Антанас Кандротас, всплыли документы, и оказалось, что этого никто не требовал.