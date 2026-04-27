АЭС как цена за членство в ЕС: какой для Литвы оказалась потеря самой дешевой электростанции
Наличие атомной электростанции для любого государства - выход на принципиально новый уровень, однако Литва, напротив, отключилась от кольца БРЭЛЛ и вывела из эксплуатации Игналинскую атомную электростанцию.
Выходит, желание государства вступить в Евросоюз досталось слишком высокой ценой. Согласен ли с этим утверждением председатель Международного общественного объединения "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичус, разобрались в "Актуальном интервью".
Добрый советский "Дед Мороз" оставил очень много того, что литовцы могли использовать, но промышленность, в том числе энергетическую, постигло несчастье. Вишенкой на торте стало отключение Игналинской атомной станции.
По рассказу гостя интервью, в 2004 году Литва сильно стремились вступить в ЕС, который в то время выглядел довольно привлекательно. "Наши аморфные политики туда решили зайти любой ценой. Одно из требований о вступлении Литвы в Евросоюз было закрытие атомной станции. Если бы политики были более нацелены на развитие своей страны, они бы могли полностью отстоять АЭС и вступить в ЕС, даже оставив атомную станцию у себя. Но когда развалился СССР, к власти пришли политики, все время размышлявшие, как сесть на потоки денег. Они не думали о своей стране, ее развитии, как улучшить людям жизнь. Они смотрят и сейчас в сторону своего хозяина - Евросоюза и Вашингтона, стараются выполнить и перевыполнить их директивы, приказы. Тем самым хозяин дает им заработать", - пояснил сложившуюся ситуацию Эдикас Ягелавичус.
Литва, имея дешевую АЭС, в начале нулевых была самой модернизированной электростанцией в мире. Ее себестоимость была низкой, и страна могла производить дешевые товары, которые бы шли на рынки Евросоюза, но ЕС это не надо было из-за конкуренции. Более того, наличие собственных экономических инструментов у государства делает его независимым, что также не нужно было структуре.
