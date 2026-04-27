По рассказу гостя интервью, в 2004 году Литва сильно стремились вступить в ЕС, который в то время выглядел довольно привлекательно. "Наши аморфные политики туда решили зайти любой ценой. Одно из требований о вступлении Литвы в Евросоюз было закрытие атомной станции. Если бы политики были более нацелены на развитие своей страны, они бы могли полностью отстоять АЭС и вступить в ЕС, даже оставив атомную станцию у себя. Но когда развалился СССР, к власти пришли политики, все время размышлявшие, как сесть на потоки денег. Они не думали о своей стране, ее развитии, как улучшить людям жизнь. Они смотрят и сейчас в сторону своего хозяина - Евросоюза и Вашингтона, стараются выполнить и перевыполнить их директивы, приказы. Тем самым хозяин дает им заработать", - пояснил сложившуюся ситуацию Эдикас Ягелавичус.