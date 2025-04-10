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"Нам мир завещано беречь". Стали известны победители Республиканского конкурса детского рисунка

Стали известны победители Республиканского конкурса детского рисунка "Нам мир завещано беречь". Было более трех тысяч заявок в различных видах изобразительного искусства (живопись, графика, смешанная техника) и любыми материалами.

Основная задача конкурса - продолжить работу по сохранению исторической памяти, героизма и мужества советских воинов в годы Великой Отечественной.

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Алеся Высоцкая, член правления Белорусского союза женщин, член жюри: "Мы были очень приятно удивлены уровнем этих картин, не побоюсь этого слова, потому что здесь и сакральный смысл, и творчество. Дети в своих рисунках рассуждают о войне, о мире, о семейных ценностях, о том, что для нас очень дорого, дети оценивают вот это мирное небо над головой".

Белтелерадиокомпания - партнер конкурса. Финалисты и победители получат дипломы и подарки. Награждение 26 апреля в студии нашего медиахолдинга.

детиконкурс рисунка