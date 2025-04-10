"Нам мир завещано беречь". Стали известны победители Республиканского конкурса детского рисунка

Алеся Высоцкая, член правления Белорусского союза женщин, член жюри: "Мы были очень приятно удивлены уровнем этих картин, не побоюсь этого слова, потому что здесь и сакральный смысл, и творчество. Дети в своих рисунках рассуждают о войне, о мире, о семейных ценностях, о том, что для нас очень дорого, дети оценивают вот это мирное небо над головой".