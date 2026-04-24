3.76 BYN
2.80 BYN
3.28 BYN
"Нам жить и помнить": молодежь Беларуси и России посетила мемориальный комплекс "Хатынь"
Минск в эти дни принимает V Белорусско-российский патриотический форум "Нам жить и помнить". Его символизм в преддверии Дня Великой Победы еще раз подчеркивает особую значимость для наших народов исторической правды и памяти.
24 апреля участники мероприятия посетили мемориальный комплекс "Хатынь". Сожженная деревня - это символ трагедии белорусского народа в годы войны.
В БГМУ прошел митинг-реквием "И помнит мир спасенный…". Присутствующие почтили память солдат и медиков, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также возложили цветы к стеле памяти сотрудников и студентов МГМИ.
"Я уже второй год приезжаю. Чудесная страна, чудесный город Минск. Огромные широкие улицы, которыми я был поражен еще в 2025 году. Белорусы замечательные и очень приятные. Огромное вам спасибо!" - поделился впечатлениями студент Воронежского государственного медицинского университета Андрей Земсков.
Как рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович, идея проведения на площадке БГМУ патриотических мероприятий в рамках патриотического форума "Нам жить и помнить" принадлежит студентам.
Юбилейная встреча объединила более 3 тыс. юношей и девушек из более чем 30 ведущих вузов Беларуси и России. Завершится мероприятие вечером 24 апреля праздничным концертом с участием образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси.