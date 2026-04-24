"Нам жить и помнить": молодежь Беларуси и России посетила мемориальный комплекс "Хатынь"

Минск в эти дни принимает V Белорусско-российский патриотический форум "Нам жить и помнить". Его символизм в преддверии Дня Великой Победы еще раз подчеркивает особую значимость для наших народов исторической правды и памяти.

V Белорусско-российский патриотический форум "Нам жить и помнить" - это акт сохранения исторической правды, дань уважения подвигу советского народа и важный шаг в воспитании молодежи на примерах мужества и самоотверженности.

24 апреля участники мероприятия посетили мемориальный комплекс "Хатынь". Сожженная деревня - это символ трагедии белорусского народа в годы войны.

В БГМУ прошел митинг-реквием "И помнит мир спасенный…". Присутствующие почтили память солдат и медиков, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также возложили цветы к стеле памяти сотрудников и студентов МГМИ.

"Я уже второй год приезжаю. Чудесная страна, чудесный город Минск. Огромные широкие улицы, которыми я был поражен еще в 2025 году. Белорусы замечательные и очень приятные. Огромное вам спасибо!" - поделился впечатлениями студент Воронежского государственного медицинского университета Андрей Земсков.

Как рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович, идея проведения на площадке БГМУ патриотических мероприятий в рамках патриотического форума "Нам жить и помнить" принадлежит студентам.