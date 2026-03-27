"Народная зарядка" объединила более 3,5 тыс. молодых ребят на стадионе "Динамо"
Минск официально получил статус молодежной столицы Беларуси в 2026 году. Звание подчеркивает ведущую роль города в развитии молодежной политики, а также поддержке инициатив и создании условий для нового поколения.
Сейчас в Минске проходит молодежная эстафета "Народная зарядка" в рамках второго дня открытия Молодежной столицы.
27 марта более 3,5 тыс. молодых ребят собрались на стадионе "Динамо", чтобы поучаствовать в молодежной эстафете "Народная зарядка". Это не только студенты столичных вузов, это еще и лидеры молодежных организаций, а также представители города и олимпийские чемпионы Республики Беларусь. "Народная зарядка" сегодня объединила молодежь вокруг таких важных ориентиров, как здоровье, активность, общая ответственность за будущее не только города Минска, но и всей страны.
Данила Полянский, активист БРСМ:
"Мы проводим народную зарядку на Олимпийском стадионе "Динамо" со всеми активистами, друзьями, студентами и представителями всех регионов. Это очень сплачивает. Смысл заключается в том, что мы все вместе с утра тренируемся и показываем правильный образ жизни, наши ценности сегодняшней молодежи".
Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:
"Рад отметить, что в столице у нас собралась самая креативная и инициативная молодежь со всей Беларуси".
Молодежная эстафета направлена на мотивацию молодого поколения. "Народная зарядка" еще раз показала, что сила белорусского народа - в единстве.
Максим Воропай, начальник главного управления спорта Мингорисполкома:
"Молодежная зарядка проходит в символичном месте - на Национальном олимпийском стадионе "Динамо", где проходят международные соревнования".
Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
"11 лет мы ждали, когда Минск объявят молодежной столицей. Мероприятия, которые прошли вчера и проходят сегодня, показывают, насколько столичная молодежь готова в этот год действительно работать".
Минск стал 11-й молодежной столицей Беларуси. Эстафету городу передал Гомель, который носил этот почетный статус в 2025 году. В течение всего года именно Минск станет центром притяжения для активной, творческой и талантливой молодежи со всей страны. Ведь молодежная столица - это год возможностей для реализации инициатив и проектов.