"Народная зарядка" объединила более 3,5 тыс. молодых ребят на стадионе "Динамо"

Минск официально получил статус молодежной столицы Беларуси в 2026 году. Звание подчеркивает ведущую роль города в развитии молодежной политики, а также поддержке инициатив и создании условий для нового поколения.

Сейчас в Минске проходит молодежная эстафета "Народная зарядка" в рамках второго дня открытия Молодежной столицы.

27 марта более 3,5 тыс. молодых ребят собрались на стадионе "Динамо", чтобы поучаствовать в молодежной эстафете "Народная зарядка". Это не только студенты столичных вузов, это еще и лидеры молодежных организаций, а также представители города и олимпийские чемпионы Республики Беларусь. "Народная зарядка" сегодня объединила молодежь вокруг таких важных ориентиров, как здоровье, активность, общая ответственность за будущее не только города Минска, но и всей страны.

Данила Полянский, активист БРСМ:

"Мы проводим народную зарядку на Олимпийском стадионе "Динамо" со всеми активистами, друзьями, студентами и представителями всех регионов. Это очень сплачивает. Смысл заключается в том, что мы все вместе с утра тренируемся и показываем правильный образ жизни, наши ценности сегодняшней молодежи".

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Рад отметить, что в столице у нас собралась самая креативная и инициативная молодежь со всей Беларуси".

Молодежная эстафета направлена на мотивацию молодого поколения. "Народная зарядка" еще раз показала, что сила белорусского народа - в единстве.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта Мингорисполкома:

"Молодежная зарядка проходит в символичном месте - на Национальном олимпийском стадионе "Динамо", где проходят международные соревнования".

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

"11 лет мы ждали, когда Минск объявят молодежной столицей. Мероприятия, которые прошли вчера и проходят сегодня, показывают, насколько столичная молодежь готова в этот год действительно работать".