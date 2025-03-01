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Насыщенная повестка рабочей недели Президента в рубрике "Время Первого"

Неделя Президента. Интервью, а также Большое совещание по ценам, встреча с Патриаршим Экзархом и визит российского губернатора. Насыщенная повестка - самое главное собрали в рубрике "Время Первого".

Время Первого