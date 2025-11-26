Наталья Кочанова приехала с рабочим визитом в Поставский мебельный центр

26 ноября председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила с рабочим визитом Витебский регион, в частности, город Поставы по поручению Президента, чтобы навести порядок. Для этого создана рабочая группа, которую возглавляют спикеры верхней и нижней палат парламента Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко. Повестка обширная - посещение двух крупных мебельных предприятий.

Задача рабочей группы - сделать такой срез по самому региону, посмотреть и собрать информацию с районов, чтобы потом дать рекомендации, где и что еще можно улучшить.

Визит Натальи Кочановой начался с мебельного производства. Несмотря на то, что население самого города 18,5 тыс. человек, предприятия, которые здесь есть, уверенно держат марку как на отечественном рынке, так и на международном.

В этом мебельном центре производят стулья, столы, комоды, шкафы, кровати, двери - все, что необходимо в квартире. И эта продукция изготавливается из натурального массива дерева, что говорит о долговечности.

Спикеру верхней палаты парламента показали само производство, затем она пообщалась с коллективом и обсудила, на что сегодня в целом сделан акцент по району.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Наша рабочая группа сейчас работает для того чтобы ежеквартально предоставлять объективную информацию о том, как живет и развивается Витебская область, Президенту страны. Ранее я посещала регионы и районы Витебской области, где больше акцент был сделан на развитие агропромышленного комплекса. Было поручение от главы государства, в соответствии с протоколом поручений до 7 ноября надо было навести порядок. Рабочая группа ведь работает не для того чтобы сказать о каких-то проблемах и замечаниях. Четко там было прописано - оказание консультативной помощи, любой другой помощи, которую сегодня можем мы оказать в рамках своей компетенции. Поэтому сегодня здесь в большей степени будет сделан акцент на работе предприятий, промышленного комплекса. Конечно, обязательно обсудим вопросы развития социальной сферы".

Прибыль от реализации вкладывают в модернизацию. Ручной труд здесь сведен к минимуму: все оборудование не просто автоматизировано, а является самым передовым в мире. Вообще если говорить о географии поставок, предприятие работает на экспорт готовой продукции почти в 20 стран. Большой объем сейчас идет в Россию, надежные партнеры есть и в Казахстане, Азербайджане, Грузии, Ливии, Дубае, Турции и Армении.

"Очень хорошее предприятие в плане поставок. Мы довольны, по зарплате нас не обижают", - рассказала шлифовальщица Поставского мебельного центра Елена Елистратенко.

