Наталья Петкевич поблагодарила почетного консула Республики Беларусь в Люцерне

Вице-премьер Наталья Петкевич встретилась с почетным консулом Республики Беларусь в швейцарском Люцерне Германом Александром Бейелером. Речь шла об углублении сотрудничества в сфере здравоохранения, прежде всего в области фармацевтической промышленности, а также во взаимодействии в сфере культуры, в том числе в области дизайна.

Вице-премьер отдельно поблагодарила почетного консула за помощь в различных сферах, в том числе за то, что было принято положительное для Беларуси решение по линии FIS.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Спасибо, что вы в очередной раз приехали в нашу страну. Хочу выразить вам благодарность за вашу смелость, потому что таких, как вы (кто, несмотря на весь натиск, остался рядом с нами), мягко говоря, немного. Это действительно очень дорогого стоит, и мы это ценим".