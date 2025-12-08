3.78 BYN
2.88 BYN
3.35 BYN
Не более 0,3 % в месяц: в Беларуси установили лимит поднятия цен на огурцы и помидоры
В Беларуси взят на контроль рост цен на огурцы и помидоры, это предусмотрено корректировками в ценовое регулирование. Новые нормы вступили в силу. Для производителей введен потолок ценового роста, самостоятельно они могут поднять стоимость овощей ежемесячно только на 0,3 %. Если больше - цену придется согласовать.
В МАРТ убеждены, что такая мера сделает огурцы и томаты доступными в межсезонье, когда цены на продукцию вырастают.
Среди других новаций - сокращение перечня товаров, подлежащих ценовому регулированию, прежде было 211 позиций, а теперь - 199.
Анастасия Касымова, замначальника аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Позиции не повседневного спроса, либо повседневного, но не оказывающие значительное влияние на изменение цен в стране - в это исключение попали резиновая обувь, соль, уксус, сода и ряд других позиций. Также сокращены регулируемые позиции, например, рыба мороженая, канцелярские товары и соковая продукция. То есть товары остались в регулировании как позиции, но перечень регулируемых товаров в этой позиции сужен".
Примечательно, что за ценами в стране наблюдают дистанционно. При Министерстве по налогам и сборам работает целый комплекс по мониторингу в рознице. Данные получают через кассовое оборудование. Контролеры видят, кто накручивает цены, и сообщают в МАРТ для устранения нарушений.