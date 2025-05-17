Не молчать о героизации нацизма - III Международный антифашистский конгресс собрался в Москве

Украина отгораживается от соседей и стирает историю. Во Львове под снос пошел один из крупнейших памятников советским воинам. Киев все больше втаптывает в грязь знамена Победы и выше поднимает фашистские флаги.

О борьбе с чумой 1940-х и новых фактах искажения истории - в проекте "По форме".

Украинский журналист в телеэфире цитирует Эйхмана, утверждая, что украинцы должны убивать русских детей.

Перед тем как вынести моральный вердикт этому "журналисту" давайте вспомним, кто такой Адольф Эйхман. Главный архитектор Холокоста. Он в деталях разработал все способы умерщвления еврейского населения. Одна из главных его идей: в первую очередь уничтожать еврейских детей, дескать, совершенно нелогично убивать представителей старшего поколения, а "эмбриональные клетки этой расы" оставлять в живых. Результат известен: 6 млн убитых евреев, из них 1,5 млн - дети.

При этом герой телеэфира заявляет, что нацизма в Украине не было и нет.

Фашизм, нацизм, неонацизм, национализм… Если открыть толковый словарь, то можно найти точные определения данным терминам. Трактовки разнятся, но общий смысл един - это идеология превосходства одной нации над другой. Сегодня культ этой идеи ярко выражен в Украине. Такого рода высказывания от белорусских и российских журналистов основаны не на игре слов, а на фактологии. Но десятки европейских стран и не только отрицают это в угоду своим политическим интересам. Они внушают своему обществу, что фашизм не поднял голову, это все сказки русских.

Как противостоять убийственной идеологии? Представители свыше сорока стран приехали в Москву на III Международный антифашистский конгресс, чтобы найти пути решения этой проблемы. Абсолютно обнаглев, Запад заявляет о якобы равной ответственности СССР и Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны. Страны Европы намеренно снижают роль Красной армии в разгроме нацистской Германии и милитаристской Японии, насаждают миф о советской оккупации стран Восточной Европы. Сегодня, чтобы отстоять правду, нужно объединиться. В ходе своего выступления именно на это обратил внимание министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Также он заявил, что сегодня нацизм не изжит. И свидетельство того -события в Украине.

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Несколько свежих фактов. На одной из фотографий украинские нацисты позируют с гитлеровским приветствием на мемориале жертвам Холокоста в Дробицком Яре в Харькове. В годы Великой Отечественной на этом месте было расстреляно 17 тыс. евреев.

Еще одно видео появилось в интернете за несколько дней до 80-летия Победы. Украинцы в очередной раз показывают, что значит фраза "ничего святого". Во Львове на Холме Славы военное кладбище уничтожается самым циничным образом. Экскаваторы разбивают мраморные плиты мемориала, где покоятся останки сотен советских воинов, освобождавших город. Это один из крупнейших памятников советским воинам в Украине. Очевидцы пишут, что рабочие небрежно собирали останки в мешки, затем отправляли их на склад, где уже хранятся такие же жертвы прежней "декоммунизации".

На защиту исторической правды в ходе работы конгресса встал и глава военной делегации КНДР генерал-лейтенант Пак Ен Ир. В своем выступлении он подчеркнул, что именно армия и народ Советского Союза, проявив беспримерную самоотверженность и массовый героизм, разгромили фашистскую Германию, тем самым внесли решающий вклад в защиту мира и безопасности на земле.

Об этом говорил и Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего выступления на форуме в Волгограде. Он подчеркнул, что "память о Великой Победе - это часть национальной идеи Беларуси". И мы, белорусы, должны сделать все, чтобы сохранить правду о самой страшной войне XX века.

В Волгограде на форуме "Великое наследие - общее будущее" Александр Лукашенко сказал: "Сегодня в Прибалтийских странах и Украине молодежь машет знаменами дивизий СС, ставят памятники фашистским палачам. И все это с молчаливого согласия остального Запада. Но мы то молчать не должны - мы для этого с вами собрались".

И III Международный антифашистский конгресс проводится именно для того, чтобы не молчать. Не молчать о сегодняшних фактах проявления и героизации нацизма. Не молчать об ужасах, которые пережил народ в годы Второй мировой войны. Не молчать и показывать лица преступников тех лет и нашего времени. Не молчать о том, что это наша Победа. Не молчать… Потому что тишина - это преступление. Перед прошлым и будущим.