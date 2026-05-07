Не щадили даже младенцев - в Лепельском районе перезахоронили останки жителей, казненных фашистами

По прошествии восьми десятилетий белорусская земля хранит свидетельства нацистских преступлений. Останки 358 мирных жителей, казненных фашистами, 7 мая с почестями перезахоронили в Лепельском районе. Место обнаружили на окраине райцентра во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Почти 8 тыс. человек было уничтожено на территории Лепельского района в период оккупации. Цифра не окончательная. И спустя восемь десятилетий становятся известны новые факты геноцида белорусского народа.

Колючая проводка, гильзы от патронов и человеческие кости - страшную находку в окрестностях Лепеля обнаружили весной 2025-го. Во время поисковых работ из расстрельных ям извлекли останки 358 мирных жителей. Фашисты не пощадили даже младенцев.

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:

"Расстреливали на перекрестке дорог Лепель - Полоцк мирных жителей по подозрению в связи с партизанами. Информация была, что где-то в этом месте расстреливали людей, но затруднялись определить конкретное место, потому что в то время здесь было поле".

Зверское преступление не осталось сокрытым. Спустя восемь десятилетий историческая справедливость восстановлена. Останки погибших перезахоронили с почестями.

"Чувства переполняют душу. Конечно же, очень печально, потому что 358 мирных жителей, убиты фашистами в годы Великой Отечественной войны. И в то же время в канун Великой Победы эти ни в чем не повинные люди нашли место своего упокоения", - сказала женщина.

Установление истинного масштаба нацистских преступлений

О фашистском преступлении стало известно благодаря воспоминаниям очевидцев. Показания свидетелей, а также архивные данные - основа доказательной базы в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Виктор Шабан, зампрокурора Витебской области:

"Органами прокуратуры Витебской области продолжается работа по сбору доказательств в отношении трех нацистских преступников, действовавших на территории Витебской области. Это Витвицкий, Межгравис, Шибеко. Мы не позволим никому обелить те злодеяния, которые творили на нашей земле немецко-фашистские оккупанты. Не позволим реабилитировать нацизм".