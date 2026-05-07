Не щадили даже младенцев - в Лепельском районе перезахоронили останки жителей, казненных фашистами
По прошествии восьми десятилетий белорусская земля хранит свидетельства нацистских преступлений. Останки 358 мирных жителей, казненных фашистами, 7 мая с почестями перезахоронили в Лепельском районе. Место обнаружили на окраине райцентра во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.
Почти 8 тыс. человек было уничтожено на территории Лепельского района в период оккупации. Цифра не окончательная. И спустя восемь десятилетий становятся известны новые факты геноцида белорусского народа.
Колючая проводка, гильзы от патронов и человеческие кости - страшную находку в окрестностях Лепеля обнаружили весной 2025-го. Во время поисковых работ из расстрельных ям извлекли останки 358 мирных жителей. Фашисты не пощадили даже младенцев.
Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:
"Расстреливали на перекрестке дорог Лепель - Полоцк мирных жителей по подозрению в связи с партизанами. Информация была, что где-то в этом месте расстреливали людей, но затруднялись определить конкретное место, потому что в то время здесь было поле".
Зверское преступление не осталось сокрытым. Спустя восемь десятилетий историческая справедливость восстановлена. Останки погибших перезахоронили с почестями.
"Чувства переполняют душу. Конечно же, очень печально, потому что 358 мирных жителей, убиты фашистами в годы Великой Отечественной войны. И в то же время в канун Великой Победы эти ни в чем не повинные люди нашли место своего упокоения", - сказала женщина.
Установление истинного масштаба нацистских преступлений
О фашистском преступлении стало известно благодаря воспоминаниям очевидцев. Показания свидетелей, а также архивные данные - основа доказательной базы в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа.
Виктор Шабан, зампрокурора Витебской области:
"Органами прокуратуры Витебской области продолжается работа по сбору доказательств в отношении трех нацистских преступников, действовавших на территории Витебской области. Это Витвицкий, Межгравис, Шибеко. Мы не позволим никому обелить те злодеяния, которые творили на нашей земле немецко-фашистские оккупанты. Не позволим реабилитировать нацизм".
Поиск ранее неизвестных захоронений жертв геноцида ведется по всей стране. Из расстрельных ям уже подняты останки тысяч человек. Беларусь делает все возможное, чтобы установить истинный масштаб нацистских преступлений.