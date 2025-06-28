Небезопасные фены изъяты из продажи в Могилевской области

Небезопасные фены изъяли из продажи в одном из ритейлов в Могилевской области. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную инспекцию Госстандарта.

В одном из магазинов крупной торговой сети во время проверки были выявлены небезопасные фены китайского производства.

Как показали испытания, данные приборы не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" по электромагнитной совместимости". Как отметили специалисты, квазипиковые и средние значения напряжения индустриальных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы. Это значит, что при работе такие фены могут создать перебои в работе другой технике в доме, например, роутера или телефона.