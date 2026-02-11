Нетаньяху может осуществить сценарий, где первым наносит удар по Ирану, считает эксперт Каргин

"Нетаньяху может предложить вполне Трампу сценарий, что Израиль первый атакует Иран, возьмет на себя все основные военные перипетии, а потом уже в конце США присоединятся и заберут все лавры, но уже в самом конце, когда будет понятно, кто побеждает. То есть, в этом смысле может повториться сценарий ирано-израильской войны, которая прошла в июне прошлого года. Я вполне допускаю, что Нетаньяху такую опцию озвучит, и Трамп может принять, поскольку силы стянуты к Ирану. И долго пробуксовывать они просто там не могут. То есть либо Трампу надо отводить войска, либо что-то делать. И, скорее всего, он нанесет в итоге удар, но вполне вероятно, что непосредственно начнет атаку Израиль".