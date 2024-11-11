Нейробиологи: У медитирующих мозг работает по-другому

Исследователи обнаружили, что практикующие медитацию осознанности демонстрируют отличные модели мозговой активности по сравнению с немедитирующими, или во время отдыха, пишет PsyPost со ссылкой на исследование Австралийского университета.

Используя передовые методы электроэнцефалографии (ЭЭГ), удалось обнаружить, что медитирующие демонстрируют различия в активности мозговых волн в диапазонах тета, альфа и гамма. Есть отличия как в силе, так и в распределении мозговой активности. Это предполагает, что долгосрочная практика медитации приводит к устойчивым изменениям в нейронных процессах, потенциально подкрепляя когнитивные и эмоциональные преимущества, связанные с осознанностью.

Медитация осознанности приобрела популярность как инструмент для управления стрессом, улучшения эмоционального благополучия и улучшения когнитивных функций. Она подразумевает поддержание сфокусированного осознания настоящего момента. В последние годы метод набрал популярность как инструмент для борьбы со стрессом, улучшения эмоционального состояния и мыслительных функций.

Исследователи стремились понять лежащие в основе медитации нейронные механизмы.