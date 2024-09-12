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Николая Лукашенко заговорщики предполагали держать в заложниках и использовать в процессе торга

Какова была бы дальнейшая судьба семьи Александра Лукашенко, согласно плану заговорщиков, в фильме "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко" рассказал осужденный за организацию заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси Юрий Зенкович.

По его словам, член их группы Игорь Макар искал для покупки дом в Гомельской области, где в подвале он собирался держать заложников, которых предполагалось использовать в переговорах в случае какого-то неудачного развития событий. "И, в частности, звучало имя Николая Лукашенко, который должен был быть также удерживаемым в этом доме. Его должны были использовать в процессе торга, переговоров, разговоров, давления", - сказал Юрий Зенкович.

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