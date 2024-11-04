Нина Пээрна: Эстонцы имеют большой интерес к Республике Беларусь

Беларусь хвалят сейчас из-за безвиза, так как по нему очень многие едут туда, и все потом находятся в восторге от белорусской чистоты, шоколада. Многие даже сказали, что влюбились в Минск и хотят еще поехать. А у нас, белорусов, живущих в Эстонии, любовь к Беларуси останется на всю жизнь.

Нина Пээрна