ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Нина Пээрна: Эстонцы имеют большой интерес к Республике Беларусь

Нина Пээрна: Эстонцы имеют большой интерес к Республике Беларусь

Как отзываются эстонцы о Беларуси. Что обычно они говорят человеку, приехавшему из Республики Беларусь. Об этом в "Актуальном интервью" поделилась председатель правления Белорусского центра учебы и развития EVA-Studiorum (Эстония) Нина Пээрна.

Беларусь хвалят сейчас из-за безвиза, так как по нему очень многие едут туда, и все потом находятся в восторге от белорусской чистоты, шоколада. Многие даже сказали, что влюбились в Минск и хотят еще поехать. А у нас, белорусов, живущих в Эстонии, любовь к Беларуси останется на всю жизнь.
Нина Пээрна

На вопрос, как воспринимаются белорусская культура, история, традиции не только коренными эстонцами, но и белорусами, которые оказались в Эстонии по разным причинам, женщина ответила: "Этнические белорусы, которые живут там, все любят Беларусь, с удовольствием приезжают и всегда хотят поехать сюда".

Напоследок Нина Пээрна упомянула, что эстонцы имеют большой интерес к Республике Беларусь, они тоже желают больше узнать о стране и увидеть ее.

ЭстонияАктуальное интервью

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все