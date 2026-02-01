3.75 BYN
Ностальгия по 2016-му - почему этот год настолько запомнился людям
В 2016 году в Беларуси было всего около 100 электромобилей. На всю страну тогда приходилось лишь 5 зарядных станций. К началу февраля 2026-го зарегистрировано уже почти 49,5 тыс. автомобилей с "зелеными номерами". Таким образом, за 10 лет парк электрокаров в Беларуси вырос почти в 500 раз.
Тренд отматывать и сравнивать плотно вошел в жизнь. Соцсети захватил новый мейнстрим. Пользователи публикуют фотографии десятилетней давности и ностальгируют по давно ушедшим временам. Всего за первую неделю января количество поисковых запросов "2016" в TikTok выросло на 452 %, а под хештегом #2016 появилось уже 1,7 млн публикаций.
Ностальгический тренд на фото из 2016 года повлиял на экономику: привел к увеличению продаж фингербордов и селфи-палок.
Первая победа Дональда Трампа на выборах в США, референдум по Brexit, Олимпиада в Рио-де-Жанейро, первый "Оскар" Леонардо Ди Каприо и покемоны. Интернет решил, что 2016-й был самым спокойным годом. Почему в это поверил весь мир?
Миллениалы и зумеры, несмотря на все разногласия, вдруг объединились и начали выкладывать коллажи из своих архивных фотографий, слушать старую музыку, пересматривать фильмы и вспоминать мемы, над которыми смеялись в середине 2010-х.
Юлия Койда, психолог:
"Мы вспоминаем о приятном прошлом с радостью, ностальгируем. При этом вырабатываются определенные гормоны: дофамин, окситоцин. Человек чувствует ощущение внутреннего подъема, теплоты, доверия, стабильности. Все это происходит на уровне работы мозга. Получается, мы немного искажаем те реальные события, которые были, вспоминаем только лучшую их часть".
В 2016-м соцсети не успели окончательно превратиться в индустрию перформанса и бесконечной гонки за контентом. Instagram еще не стал витриной магазинов, а алгоритмы еще не научились так искусно манипулировать людьми.
"Очень важный момент: событийность намного увеличилась, т. е. есть много информации, которая запускает разные события. Человек в потоке этих событий перестает ощущать спокойствие, надежность и умиротворение. Скорость жизни очень изменилась по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Это может приводить к утомляемости психики", - отметила психолог.
Есть в этой ностальгической бочке меда еще одна ложка дегтя. Связана она с цифровым следом.
Антон Тростянко, начальник отделения кибербезопасности маркетплейса:
"С одной стороны, это милый тренд, ностальгия. Но с другой стороны, люди своими действиями предоставляют злоумышленникам кучу информации о себе, которую они потом могут использовать для таргетированной атаки".
Рваный деним, вещи оверсайз, а еще фотки на полароид, яркие краски и обильная графика. БТ тогда, как и сейчас, было в тренде.
Если январь 2026 года запомнился всем настоящей зимой, то середину лета 2016-го ознаменовал мощнейший ураган. 13 июля всего за 25 минут ливень превратил Минск в Венецию. Ветер был такой сильный, что повалил более 3,5 тыс. деревьев.
Также в Беларуси 2016-й был насыщенным на большие международные визиты, экономические изменения и спортивные достижения. Воссоздать то время получилось намного раньше тренда - в проекте "Время выбрало нас".
Вероника Бута, экономический обозреватель телеканала "Первый информационный":
"Я тот человек, который один из первых подержал в руках те самые заветные хрустящие купюры и услышал звон монет в 2016 году. Но для меня еще в том числе в профессиональной карьере это были первые прямые включения. Такие моменты в жизни не забываются. 2016-й проходит красной линией - белорусские миротворческие инициативы. Это было очень важно в 2016-м и продолжает быть важным и в 2026 году. Если посмотреть на спортивную сторону вопроса, то 2016 год продемонстрировал олимпийское мужество белорусских спортсменов".
В 2016 году глава государства Александр Лукашенко лично встретится с гандбольным клубом "СКА-Минск" и откроет дворец спорта в Уручье. С тех пор клуб ждут большие победы.
18 февраля 2016 года Дворец спорта "Уручье" обрел вторую молодость. Здесь и спустя 10 лет могут готовиться к соревнованиям национальные сборные, спортивные клубы и классы Минского суворовского военного училища сразу по нескольким видам спорта, в том числе по гандболу, волейболу, баскетболу, мини-футболу и теннису.
Тренируется здесь и гандбольный клуб "СКА-Минск". К юбилею встречи с Александром Лукашенко клуб подошел в титуле действующего чемпиона Беларуси.
Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба "СКА-Минск":
"Президент разговаривал с нашими игроками, у них так горели глаза. Было очень приятно увидеть главу государства вживую, как он пообщался с командой, тренерским штабом, поставил четкие конкретные задачи".
С июня 2016 года на Всебелорусском народном собрании страна начала жить по новому принципу. Когда работаешь, то и скучать некогда.