Новация для питомцев: белорусы создали смарт-брелок с QR-кодом для поиска животных

В Беларуси запустили новый сервис поиска пропавших домашних животных. Это смарт-брелок, который не нуждается в подзарядке и позволяет найти питомца очень быстро и просто.

Потеря любимого домашнего питомца - поистине тревожное и, к сожалению, нередкое событие. Каждый день в социальных сетях мы видим, сколько людей теряют и находят четверолапых друзей: десятки специализированных групп и даже объявления у магазинов.

Отсюда и родилась идея создания технологичного помощника - незамысловатую систему идентификации, которая выигрывает перед громоздкими GPS-трекерами. Она не требует зарядки и всегда остается в Сети.

Ян Гулевич, автор идеи смарт-брелока с QR-кодом:

"Был запрос от моих коллег и партнеров, что если питомец потеряется, то определить его точный адрес проблематично. Есть, конечно, на рынке сейчас множество всевозможных решений, таких как GPS-трекеры, адресники и так далее. Но я скажу сразу, что у нас есть конкурентное преимущество".

Ян Гулевич, автор идеи смарт-брелока с QR-кодом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c053a263-3c1d-4ee6-bef6-dc087dc12bbd/conversions/cef13e02-debc-43dc-9dbc-98c8ee89d237-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c053a263-3c1d-4ee6-bef6-dc087dc12bbd/conversions/cef13e02-debc-43dc-9dbc-98c8ee89d237-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c053a263-3c1d-4ee6-bef6-dc087dc12bbd/conversions/cef13e02-debc-43dc-9dbc-98c8ee89d237-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c053a263-3c1d-4ee6-bef6-dc087dc12bbd/conversions/cef13e02-debc-43dc-9dbc-98c8ee89d237-xl-___webp_1920.webp 1920w

Основа системы - компактный жетон-лапка из прочного полимерного пластика с QR-кодом. Чтобы найти хозяина потеряшки, нужно всего лишь иметь при себе телефон, отсканировав QR-код и легко узнать контакты владельца. При этом и хозяин будет просигнализирован о координатах питомца.

Такую новацию сравнили и с аналогичными продуктами на территории СНГ. Как итог - белорусский сервис обходит их и по технической составляющей, и по стоимости.

Также Ян Гулевич планирует сотрудничество с волонтерскими организациями. В перспективе и вовсе объединить все в единую платформу для домашних животных.

"Классный, красивый аксессуар, собака не заметила изменений. Это поможет чувствовать спокойствие за питомца, так как обычно поиски затягиваются на длительное время, потому что те, кто находят собаку, они не знают, кому ее вернуть. С помощью брелока это решается очень быстро", - отметил владелец домашнего питомца Михаил Парамонов.

владелец домашнего питомца Михаил Парамонов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52066835-32ea-4219-8585-2f47826278ad/conversions/e5eea8ff-a16b-427e-b3bd-03576960999b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52066835-32ea-4219-8585-2f47826278ad/conversions/e5eea8ff-a16b-427e-b3bd-03576960999b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52066835-32ea-4219-8585-2f47826278ad/conversions/e5eea8ff-a16b-427e-b3bd-03576960999b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52066835-32ea-4219-8585-2f47826278ad/conversions/e5eea8ff-a16b-427e-b3bd-03576960999b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Когда я только первый раз услышала, в принципе, что есть такая разработка, я сразу загорелась, потому что у нас была история, когда пропал кот. Искали много месяцев, так и не нашли, соседи все искали. Поэтому, как только появилась эта штука, сразу же мы решили приобрести. Кот у нас глухой, белые мальчики, альбиносы, часто бывают глухие. И, конечно же, очень страшно, если он сможет убежать", - поделилась владелец домашнего питомца Татьяна Большая.

владелец домашнего питомца Татьяна Большая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e198a9b-f1d0-499f-86d0-de7b30a64968/conversions/bdf9a0e2-1629-4351-bb52-de6997520b10-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e198a9b-f1d0-499f-86d0-de7b30a64968/conversions/bdf9a0e2-1629-4351-bb52-de6997520b10-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e198a9b-f1d0-499f-86d0-de7b30a64968/conversions/bdf9a0e2-1629-4351-bb52-de6997520b10-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e198a9b-f1d0-499f-86d0-de7b30a64968/conversions/bdf9a0e2-1629-4351-bb52-de6997520b10-xl-___webp_1920.webp 1920w

Молодой разработчик еще в 2022 году стал победителем Республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", а в 2023 году его IT-проект признали лучшим международным на "100 идей для СНГ".

Помимо этого, парень разработал еще одну инновационную идею. Цифровой проект для делегатов БРСМ - необычные смарт-билеты, которые заменили традиционные. К слову, такой проект был реализован уже в мае 2025 года.

"Очень много чего планируем, и я думаю, реализуем в этом году. Вот, и Picard - это непосредственно то, с чего все начиналось. Это система для предпринимателей, где можно создавать мероприятия, верифицироваться на эти мероприятия, коммуницировать между собой, агрегировать все социальные сети в единую платформу и сохранять приложения", - рассказал Ян Гулевич.

использование лапки-брелока news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdead75-d15d-49f7-8be4-24c9f4d5d5b0/conversions/dd76b8c2-57c1-4ad3-8046-4e6101ee2920-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdead75-d15d-49f7-8be4-24c9f4d5d5b0/conversions/dd76b8c2-57c1-4ad3-8046-4e6101ee2920-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdead75-d15d-49f7-8be4-24c9f4d5d5b0/conversions/dd76b8c2-57c1-4ad3-8046-4e6101ee2920-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdead75-d15d-49f7-8be4-24c9f4d5d5b0/conversions/dd76b8c2-57c1-4ad3-8046-4e6101ee2920-xl-___webp_1920.webp 1920w

В стране созданы все условия для поддержки одаренной молодежи. Так, проект "100 идей для Беларуси" - это не только возможность заявить о себе и получить грант на реализацию идеи, но и стать одним из представителей белорусской команды на международном конкурсе "100 идей для СНГ". А это, к слову, реализация своего проекта не только на территории Беларуси, но и за рубежом.

Анжелика Явных, начальник отдела информационных и цифровых коммуникаций ЦК БРСМ:

"Наши проекты, которые участвуют в непосредственной стадии СНГ, всегда возвращаются с призовыми местами. В этом году у нас есть тоже победитель. По итогу любого конкурса есть возможность в дальнейшем выйти на страны СНГ и взаимодействовать с другими странами".

"100 идей для СНГ" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/502a08b6-814a-40d1-ad36-b37177bbc36d/conversions/a8563175-b9b2-4a92-84f6-f99fca778720-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/502a08b6-814a-40d1-ad36-b37177bbc36d/conversions/a8563175-b9b2-4a92-84f6-f99fca778720-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/502a08b6-814a-40d1-ad36-b37177bbc36d/conversions/a8563175-b9b2-4a92-84f6-f99fca778720-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/502a08b6-814a-40d1-ad36-b37177bbc36d/conversions/a8563175-b9b2-4a92-84f6-f99fca778720-xl-___webp_1920.webp 1920w