Новая форма, что в меню солдата и какие задачи выполняют медики в погонах - в проекте "По форме"

Новая форма для военнослужащих белорусской армии начала поступать в войска. Образцы моделей в июне 2024 года представили Президенту. Александр Лукашенко коллекцию утвердил.

Изменения обусловлены мировыми тенденциями и новыми учебно-боевыми задачами. Тыловое обеспечение военнослужащих в основном остается за кадром.

Продовольственное, медицинское, топливное, вещевое, жилищное снабжение армии - ежедневный кропотливый процесс.

В новом выпуске "По форме" расскажем не только о тех, кто заботится о наших военных, но и покажем новую военную форму.

Поставленная Главнокомандующим задача военным ведомством выполнена. Новая форма и элементы экипировки уже поступают в войска. Одна из новинок армейского гардероба - платье офисное военное. Стильно, выдержано, удобно. Эта модель предусмотрена для женщин, чья работа не связана с постоянным нахождением на полигонах. Для выполнения учебно-боевых задач разработана специальная форма.

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Тактические рубашки, байки, боевая форма для спецподразделений, обувь, головные уборы - и это далеко не весь перечень новой коллекции армейского гардероба. Представляете, каждая деталь одежды или экипировки продумана до мелочей. Здесь следует выделить три главных принципа: качество, удобство, функциональность. Ведь когда военнослужащий выполняет задачи, его ничего не должно отвлекать. Перед тем как запустить серийное производство, каждая вещь проходит лабораторный контроль качества. Отшивают военную форму отечественные производства. Сегодня работа на них идет полным ходом.

Одеть и обуть - это лишь одна из вереницы задач тыловых подразделений. Следующий пункт по рейтингу приоритетности - это накормить солдата. Это главный вопрос, за который переживают родные и близкие, отправляя своего сына на срочную службу. Уважаемые родители, вот насчет этого можете вообще не волноваться - гарантируем. Современные столовые - а их в армии свыше 120 - это: профессиональные повара, пятиразовый прием пищи, разнообразный рацион, продуманный до калорий. Причем неважно, выполняешь ты задачи на полигоне, в лесной массиве или в воинской части - хорошо накормят всегда. Проверено!

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Еще одна важная задача тыла - медицинское обеспечение людей в погонах. Поликлиника и военный госпиталь оборудованы по последнему слову техники. Еще одно из крайних новшеств от медуправления Минобороны Беларуси - индивидуальные и групповые аптечки. Их содержимое лично утверждал Главнокомандующий. Он сразу дал оценку: "Отечественные лучше натовских". К созданию новых военных аптечек приложил руку младший сын белорусского лидера Николай Лукашенко.

Белорусские военные медики - одни из лучших по всем направлениям. Они выполняют работу не только в пределах своей страны, но и далеко за ее рубежами, если того потребует время.

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Одна из крайних гуманитарных миссий медицинского отряда специального назначения - это помощь сирийскому населению после землетрясения в городе Алеппо. 40 врачей в погонах, можно без преувеличения сказать, спасли жизни 3 тыс. жителей, из них свыше 300 - дети.

Еще одно направление работы тыловых подразделений, на котором нельзя не остановиться, - это жилищный вопрос. Два года назад по инициативе военных Главнокомандующий Александр Лукашенко подписал Указ "Об арендном жилье для военнослужащих". За это время люди в погонах получили свыше 3 тыс. квартир. Желанные квадратные метры теперь можно получить бесплатно, имея 25 лет выслуги.

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