3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Новая инфекционная больница в Минске: палатные корпуса готовы на 70 %
В Минске продолжается возведение новой инфекционной больницы на Долгиновском тракте. Строители занимаются фасадными работами, а также внутренней отделкой палат и медицинских кабинетов.
Осмотр объекта провел мэр Минска Владимир Кухарев и оценил ход строительства.
Алексей Щербач, директор управления капитального строительства "Запад":
"Палатные корпуса готовы приблизительно на 70 %, планируем их завершить в июне. Хозкорпус тоже готов на 80 %, остались только отделочные работы. И корпус особо опасных инфекций в такой же готовности. Зимой мы не могли выполнять фасадные работы. Эти работы планируем начать уже через две недели, когда будет постоянный плюс и температура позволит работать без перерывов. К благоустройству территории также приступим через две недели ".
Юрий Горбич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
"Достаточно четко нужно понимать, что здесь будут находиться пациенты с абсолютно разными инфекционными заболеваниями, поэтому будет реализован принцип, чтобы от момента поступления до момента выхода они не пересекались ни со своими "коллегами", ни с медперсоналом без защиты и не заражали друг друга и медперсонал. Эти 200 коек заменят инфекционную больницу на улице Кропоткина, которая, несмотря на то, что она достаточно уютная, красивая, замечательная, но она построена в 1913 году, и все сложнее и сложнее ее адаптировать к современным требованиям".
Новый больничный комплекс будет состоять из восьми клинических отделений и будет рассчитан на более чем 260 койко-мест.