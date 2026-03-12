Новая инфекционная больница в Минске: палатные корпуса готовы на 70 %

В Минске продолжается возведение новой инфекционной больницы на Долгиновском тракте. Строители занимаются фасадными работами, а также внутренней отделкой палат и медицинских кабинетов.

Осмотр объекта провел мэр Минска Владимир Кухарев и оценил ход строительства.

Алексей Щербач, директор управления капитального строительства "Запад":

"Палатные корпуса готовы приблизительно на 70 %, планируем их завершить в июне. Хозкорпус тоже готов на 80 %, остались только отделочные работы. И корпус особо опасных инфекций в такой же готовности. Зимой мы не могли выполнять фасадные работы. Эти работы планируем начать уже через две недели, когда будет постоянный плюс и температура позволит работать без перерывов. К благоустройству территории также приступим через две недели ".

Алексей Щербач, директор управления капитального строительства "Запад" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa90544a-8259-4ce6-9a2b-112cce58841e/conversions/1597a0e1-e6b3-4482-bce6-f81d43764b63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa90544a-8259-4ce6-9a2b-112cce58841e/conversions/1597a0e1-e6b3-4482-bce6-f81d43764b63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa90544a-8259-4ce6-9a2b-112cce58841e/conversions/1597a0e1-e6b3-4482-bce6-f81d43764b63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa90544a-8259-4ce6-9a2b-112cce58841e/conversions/1597a0e1-e6b3-4482-bce6-f81d43764b63-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Горбич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Достаточно четко нужно понимать, что здесь будут находиться пациенты с абсолютно разными инфекционными заболеваниями, поэтому будет реализован принцип, чтобы от момента поступления до момента выхода они не пересекались ни со своими "коллегами", ни с медперсоналом без защиты и не заражали друг друга и медперсонал. Эти 200 коек заменят инфекционную больницу на улице Кропоткина, которая, несмотря на то, что она достаточно уютная, красивая, замечательная, но она построена в 1913 году, и все сложнее и сложнее ее адаптировать к современным требованиям".

Юрий Горбич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/903261c2-4e8a-4237-a323-da05f36cd983/conversions/cbab3356-2ae0-4a78-bf64-e0a4bd14a12f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/903261c2-4e8a-4237-a323-da05f36cd983/conversions/cbab3356-2ae0-4a78-bf64-e0a4bd14a12f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/903261c2-4e8a-4237-a323-da05f36cd983/conversions/cbab3356-2ae0-4a78-bf64-e0a4bd14a12f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/903261c2-4e8a-4237-a323-da05f36cd983/conversions/cbab3356-2ae0-4a78-bf64-e0a4bd14a12f-xl-___webp_1920.webp 1920w