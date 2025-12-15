Новая отечественная техника РЭБ поступила в Полоцкий гарнизон

"Соблюдая наш технологический суверенитет, эти комплексы сделаны на отечественных предприятиях и дают нам возможность развиваться далее. Это не последнее перевооружение и переоснащение наших Вооруженных Сил. На ближайшую пятилетку спланировано поступление в войска комплексов РЭБ тактического звена управления, различных изделий, позволяющих обнаруживать беспилотные летательные аппараты и воздействовать на них. Это хорошая перспектива в рамках технического оснащения наших Вооруженных Сил", - отметил начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко.