Новогодний экспресс запустила Белорусская железная дорога

Проводницы в образах Снегурочек, и в дороге - новогодняя программа. Белорусская железная дорога организовала новогодние поезда в усадьбу Деда Мороза в Беловежскую пущу.

Рейсы уже стартовали, ближайший отправится сегодня вечером из Минска, а также 25 декабря.

В гости к Деду Морозу

В гости к новогоднему волшебнику! Белорусская железная дорога запускает накануне праздников "Новогодний экспресс" в главную усадьбу Деда Мороза - в Беловежскую пущу. Отправляется поезд со станции Минск-Пассажирский. Сказочная атмосфера чувствуется и на перроне.

В дороге у пассажиров - насыщенная новогодняя программа. Снегурочка и Дед Мороз приготовили много сюрпризов: интерактивы, загадки, фотоквесты и праздничные подарки. Атмосферу сказки дополняют яркие огни, музыка и зимний декор.