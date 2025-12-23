3.68 BYN
2.93 BYN
3.44 BYN
Новогодний экспресс запустила Белорусская железная дорога
Проводницы в образах Снегурочек, и в дороге - новогодняя программа. Белорусская железная дорога организовала новогодние поезда в усадьбу Деда Мороза в Беловежскую пущу.
Рейсы уже стартовали, ближайший отправится сегодня вечером из Минска, а также 25 декабря.
В гости к Деду Морозу
В гости к новогоднему волшебнику! Белорусская железная дорога запускает накануне праздников "Новогодний экспресс" в главную усадьбу Деда Мороза - в Беловежскую пущу. Отправляется поезд со станции Минск-Пассажирский. Сказочная атмосфера чувствуется и на перроне.
В дороге у пассажиров - насыщенная новогодняя программа. Снегурочка и Дед Мороз приготовили много сюрпризов: интерактивы, загадки, фотоквесты и праздничные подарки. Атмосферу сказки дополняют яркие огни, музыка и зимний декор.
В Беловежской пуще для туристов подготовлена развлекательная праздничная программа. Новогодний экспресс в поместье Деда Мороза будет курсировать не только до конца декабря. 4 рейса запланировано на январь.