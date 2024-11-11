Новогодний подарок для жителей Могилева - в городе открылся новый подземный переход

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В Могилеве прошло торжественное открытие нового подземного перехода, который расположился на пересечении Пушкинского проспекта и улицы Островского, сообщает БЕЛТА.

Как рассказал первый заместитель председателя Могилевского горисполкома Игорь Бушлеков, необходимость такого перехода была обусловлена высокой интенсивностью движения на этом участке как транспорта, так и пешеходов. Открытие стало настоящим подарком городу, его жителям и гостям в канун Нового года.

Фото БЕЛТА

"Этот объект строился в максимально сжатые сроки: буквально 1 июня мы остановили движение на Пушкинском проспекте и приступили к подготовительным работам. 1 сентября уже были закончены все подземные работы и открыто движение. И далее продолжали работать внутри уже по отделке, инженерному обеспечению. И, как мы и обещали, 31 декабря мы уже открыли движение по подземному переходу, - отметил он. - Строители работали в три смены, без выходных".

Такой подход был необходим, чтобы уложиться в поставленные сроки и дать людям возможность пользоваться безопасной пешеходной связью на одном из самых оживленных перекрестков города. Как подчеркнул Игорь Бушлеков, появление такого подземного перехода будет сказываться на безопасности дорожного движения и его интенсивности, экологии города: меньше остановок транспорта на светофорах, меньше будут работать машины. "Интенсивность движения, пропускная способность на перекрестке для автотранспорта увеличилось в два раза, потому что перестали стоять машины, пропуская пешеходов. В целом по проспекту были заменены 12 светофорных объектов. Интервал и время устанавливались тут уже без учета пешеходных связей".

Фото БЕЛТА

При строительстве нового подземного перехода учитывался опыт прошлых лет, ведь это не первый такой переход в городе. "Здесь мы учитывали разные моменты: ширину проходов, покрытие пола, чтобы оно было с антискольжением. Кроме этого, у нас здесь обеспечена освещенность и видеосистема мониторинга, информационные электронные табло для того, что можно было их менять, не нарушая герметичность или конструктивность стен, где они закреплены. Это все делалось с учетом опыта и новых технологий сегодняшнего времени", - рассказал Игорь Бушлеков.

Подземный переход, ширина которого составила 12 м, а протяженность 46 м, стал одной из составных частей общего объекта "Реконструкция Пушкинского проспекта", протяженность которого составляет 2,8 км.

Фото БЕЛТА

"Сделано все с учетом современных требований: велодорожки, зоны отдыха. Были вынесены инженерные коммуникации с путей. Более 60 км только телефонных сетей было переложено на этом участке улицы. Здесь предусмотрены современные пешеходные переходы с учетом требований безопасности для физически ослабленных людей, предусмотрены тактильные элементы. Также мы сделали информационные табло. Их установили на оживленных перекрестках для информирования граждан о каких-то ситуациях, мероприятиях. Все сделано для того, чтобы современная улица наша была самой красивой и самой удобной", - отметил первый заместитель председателя горисполкома.

Кроме этого, серьезно модернизировали и Пушкинский сквер, расположенный неподалеку. "Пушкинский сквер тоже немного освежили и дали ему новую жизнь. Буквально несколько дней - и мы закончим там благоустройство. И уже весной будут высажены зеленые насаждения, чтобы он получил красивый облик", - подчеркнул Игорь Бушлеков.

Фото БЕЛТА