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Новогодний подарок для жителей Могилева - в городе открылся новый подземный переход
В Могилеве прошло торжественное открытие нового подземного перехода, который расположился на пересечении Пушкинского проспекта и улицы Островского, сообщает БЕЛТА.
Как рассказал первый заместитель председателя Могилевского горисполкома Игорь Бушлеков, необходимость такого перехода была обусловлена высокой интенсивностью движения на этом участке как транспорта, так и пешеходов. Открытие стало настоящим подарком городу, его жителям и гостям в канун Нового года.
"Этот объект строился в максимально сжатые сроки: буквально 1 июня мы остановили движение на Пушкинском проспекте и приступили к подготовительным работам. 1 сентября уже были закончены все подземные работы и открыто движение. И далее продолжали работать внутри уже по отделке, инженерному обеспечению. И, как мы и обещали, 31 декабря мы уже открыли движение по подземному переходу, - отметил он. - Строители работали в три смены, без выходных".
Такой подход был необходим, чтобы уложиться в поставленные сроки и дать людям возможность пользоваться безопасной пешеходной связью на одном из самых оживленных перекрестков города. Как подчеркнул Игорь Бушлеков, появление такого подземного перехода будет сказываться на безопасности дорожного движения и его интенсивности, экологии города: меньше остановок транспорта на светофорах, меньше будут работать машины. "Интенсивность движения, пропускная способность на перекрестке для автотранспорта увеличилось в два раза, потому что перестали стоять машины, пропуская пешеходов. В целом по проспекту были заменены 12 светофорных объектов. Интервал и время устанавливались тут уже без учета пешеходных связей".
При строительстве нового подземного перехода учитывался опыт прошлых лет, ведь это не первый такой переход в городе. "Здесь мы учитывали разные моменты: ширину проходов, покрытие пола, чтобы оно было с антискольжением. Кроме этого, у нас здесь обеспечена освещенность и видеосистема мониторинга, информационные электронные табло для того, что можно было их менять, не нарушая герметичность или конструктивность стен, где они закреплены. Это все делалось с учетом опыта и новых технологий сегодняшнего времени", - рассказал Игорь Бушлеков.
Подземный переход, ширина которого составила 12 м, а протяженность 46 м, стал одной из составных частей общего объекта "Реконструкция Пушкинского проспекта", протяженность которого составляет 2,8 км.
"Сделано все с учетом современных требований: велодорожки, зоны отдыха. Были вынесены инженерные коммуникации с путей. Более 60 км только телефонных сетей было переложено на этом участке улицы. Здесь предусмотрены современные пешеходные переходы с учетом требований безопасности для физически ослабленных людей, предусмотрены тактильные элементы. Также мы сделали информационные табло. Их установили на оживленных перекрестках для информирования граждан о каких-то ситуациях, мероприятиях. Все сделано для того, чтобы современная улица наша была самой красивой и самой удобной", - отметил первый заместитель председателя горисполкома.
Кроме этого, серьезно модернизировали и Пушкинский сквер, расположенный неподалеку. "Пушкинский сквер тоже немного освежили и дали ему новую жизнь. Буквально несколько дней - и мы закончим там благоустройство. И уже весной будут высажены зеленые насаждения, чтобы он получил красивый облик", - подчеркнул Игорь Бушлеков.
Стройки в городе на этом не заканчиваются. Как отметил Игорь Бушлеков, продолжается строительство внутригородской кольцевой магистрали. Это будет основной объект на следующий год. "Город будет дальше развиваться, продолжится модернизация всей нашей транспортной инфраструктуры для благо наших жителей", - подытожил он.
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