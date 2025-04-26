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Новости цвета хаки. Польско-прибалтийские соседи все громче трубят о наращивании армейских мышц
Европаранойя становится все масштабнее. Под соусом белорусско-российской угрозы западные соседи продолжают рассказывать о наращивании армейских мышц.
Строительство полигонов у союзных границ, формирование новых подразделений в Польше, закупка систем ПВО и бронетехники, выделение очередных траншей на возведение "Восточного щита". Что это: инфобомбы или реальные действия?
"Латвия выделила 45 млн евро на укрепление восточной границы", "Польша планирует разместить до миллиона противопехотных мин на границе с Беларусью и Россией", "Польский президент призвал США разместить ядерное оружие на территории его страны", "Президент Литвы заявил о подготовке к нападению России на страны НАТО до 2030 года", "Европарламент предлагает кратно увеличить затраты на создание оборонительной линии с Союзным государством" - кричащие заголовки в западной прессе штампуются ежечасно. И каждый новый ярче предыдущего. Создается ощущение, что Прибалтика и Польша воюют словом, а не в действительности выполняют все, о чем сообщают наперебой.
Сначала одни просят у США ядерное оружие, через сутки уже уверяют о необходимости разместить его на своей территории. Через время снова инфобомба: Польша выходит из Оттавской конвенции, через несколько дней об этом заявляют и прибалтийские чиновники. Какая-то чехарда слов и заявлений. Предполагаем, что их политики пытаются искусственно нарастить броню, а в итоге большинство заявлений - мыльный пузырь.
Начнем с истории создания польской линии обороны "Восточный щит". Впервые об этом премьер-министр польского режима Дональд Туск заявил в мае 2024 года. С этого дня новость лоббировалась в СМИ фактически ежедневно. Журналисты наперебой рассказывали о том, что это станет "крупнейшей операцией по укреплению восточного фланга НАТО с 1945 года", что "этот оборонительный проект изменит представление о безопасности в регионе". Десятки материалов в прессе о нескончаемом финансировании строительства со стороны Евросоюза.
Что мы имеем в итоге? В декабре 2024 года нам показали пару фотографий, на которых Дональд Туск стоит на фоне бетонных заграждений, расстилающихся в два ряда. Больше информации нет. И вот что странно. Если вы так гордитесь этим проектом, ежедневно повествуете о нем в СМИ, то почему бы не показать его масштабы? А может их нет? Ладно, не будем делать преждевременных выводов. До окончания строительства еще целых три года!
На самом деле вкладывать такие огромные средства в создание эшелонированной обороны в наше время кажется нецелесообразным с учетом войны дронов, развития ракетного вооружения и авиации. Нанести непоправимый урон можно и на расстоянии, не обязательно пускать в ход сразу танки и пехоту. Со своей стороны отметим, что данный проект больше похож на создание плацдарма для размещения войск, предназначенных для наступления, целью которого может стать Беларусь и Калининградская область. В общем, запасаемся попкорном и ждем!
Как создать хайп и новость дня, если нормальные инфоповоды закончились? Нужно сделать заявление, что на страну планирует напасть Россия! Именно так заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Причем назвал сроки, правда, неточные - до 2030 года. Наверное, чтобы сначала успеть освободить всю Украину, а затем набраться сил и войском русским пойти через Вильнюс на Европу. Шутки шутками, а в Литве отнеслись к его заявлению серьезно - уже выделено 28 млн евро на развитие сети убежищ гражданской обороны. К слову, за последние два года Прибалтика десятки раз рассказывала о том, как благоустраивает бомбоубежища и сколько денег на это берется из бюджета.
Руководствуясь угрозой с востока, Латвия присоединилась к идее Польши и выделила 45 млн евро на укрепление восточной границы. Сумму потратят на закупку артиллерийских систем, средств разминирования, противотранспортных препятствий, создание оборонительных постов с усиленными сооружениями, а также строительство складов боеприпасов и мин. В общем, под копирку как у поляков.
На этом прибалтийские страсти не утихают. Польша и Литва планируют строительство новых полигонов у границ Беларуси и заводов по производству боеприпасов калибром 155 мм. Далее. В Эстонию с "миссией" прибыли португальские ВВС для патрулирования воздушного пространства у наших (!) границ, а в порту Риги находятся корабли НАТО.
Польско-прибалтийская паранойя приобретает все больший масштаб. Что ни день - новость цвета хаки. Наша разведка мониторит и анализирует ситуацию у границ. Белорусская ПВО не спускает глаз с неба, охраняет рубежи, где по-прежнему находится региональная группировка войск. В общем, армия начеку каждую минуту. Военное ведомство Беларуси уверяет: нашим гражданам не о чем волноваться.