Новые логистические мосты - белорусские перевозчики переориентировались на Восток

Белорусские транспортные компании успешно перестроили логистические маршруты за 2022-2023 годы и приспособились к новым реалиям. Идет работа с 13 портами Российской Федерации, она наращена более чем на 103 %, активно осваиваются новые направления, включая Китай, Оман и Пакистан. Подробности сморите в "Актуальном интервью".

По словам министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Ляхновича, транспортной отрасли удалось быстро адаптироваться к новым реалиям. Особенно значителен рост работы через российские порты: "Сегодня мы работаем уже с 13 портами Российской Федерации. Если брать по портам, то мы выросли уже больше, чем на 103 % по отношению даже к предыдущему году. То есть спрос мы удовлетворяем полностью".

Алексей Ляхнович высоко оценил мобильность белорусских автоперевозчиков: "Наши грузоперевозчики - это перевозчики, которые наиболее мобильны, наверное, на всем постсоветском пространстве. Они настолько гибкие и так быстро смогли перейти с одного направления на другое".

Активно развивается сотрудничество с азиатскими странами. Расширению географических возможностей способствуют новые межправительственные соглашения: "В октябре было подписано соглашение с Оманом. В ноябре вступило в силу соглашение с Пакистаном".

Ключевым событием года стало введение безразрешительного режима перевозок с Российской Федерацией. "16 мая 2025 года это соглашение вступило в действие после ратификации российской стороной", - сообщил министр. Это соглашение дало перевозчикам обеих стран серьезные конкурентные преимущества: "Оно дало и российским, и нашим перевозчикам серьезнее конкурировать на рынке международных автомобильных перевозок".

Появилась новая возможность - осуществление каботажных (попутных) перевозок на территории и России, и Беларуси. "Например, российский перевозчик, который едет от западной границы Беларуси, может на территории нашей страны осуществить при соблюдении определенных условий каботажную перевозку между населенными пунктами Беларуси", - пояснил Алексей Ляхнович.