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Обеспечить эффективность всего механизма государственного аппарата - Коваленко о директиве № 11
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля подписал Директиву № 11 "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины".
Директиву уже прозвали своего рода антивирусом для государственного аппарата управления. Против каких болезней она рассчитана, в эфире "Первого национального" канала попросили прокомментировать министра юстиции Беларуси Евгения Коваленко.
"Я бы сравнил этот документ с тонкими настройками для уже существующей, действующей, работающей системы государственных органов и организаций, - сказал глава ведомства. - Это тот случай, когда нужно устранить шероховатости, сгладить какие-то недочеты и, конечно же, обеспечить, чтобы каждый винтик, каждое звено вращалось в нужном направлении с заданной скоростью и обеспечивало эффективность всего механизма".
"Если говорить о рисках, которые, несомненно, могут иметь место в деятельности государственных органов, то это и слабая исполнительская дисциплина, это бесхозяйственность, это размывание ответственности или затягивание принятия решений", - перечислил он.
Евгений Коваленко:
"У каждого государственного органа, государственной структуры есть широкий спектр инструментов, которые применяются в рамках управленческой деятельности. Временные организационные, финансовые затраты, которые связаны и с совещаниями, и с командировками, должны быть обоснованы".
Говоря о нормотворческой деятельности, министр отметил, что в рамках закона о нормативных правовых актах предусмотрена процедура проведения согласительного совещания. "Но до того как согласительное совещание предстоит провести, проект должен быть подготовлен, направлен заинтересованным. Заинтересованные оперативно должны высказать свои мнения относительно подготовленного проекта будущего решения. Эти позиции нужно сблизить в рамках взаимодействия между государственными органами. И тогда, когда уже по окончательно подготовленному проекту правового акта остается один-два нерешенных вопроса, только тогда нужно проводить согласительное совещание. И протокол согласительного совещания является частью пакета, вносимого в законодательный орган для принятия окончательного решения", - пояснил министр.