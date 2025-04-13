Обеспечить эффективность всего механизма государственного аппарата - Коваленко о директиве № 11

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля подписал Директиву № 11 "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины".

Директиву уже прозвали своего рода антивирусом для государственного аппарата управления. Против каких болезней она рассчитана, в эфире "Первого национального" канала попросили прокомментировать министра юстиции Беларуси Евгения Коваленко.

"Я бы сравнил этот документ с тонкими настройками для уже существующей, действующей, работающей системы государственных органов и организаций, - сказал глава ведомства. - Это тот случай, когда нужно устранить шероховатости, сгладить какие-то недочеты и, конечно же, обеспечить, чтобы каждый винтик, каждое звено вращалось в нужном направлении с заданной скоростью и обеспечивало эффективность всего механизма".

"Если говорить о рисках, которые, несомненно, могут иметь место в деятельности государственных органов, то это и слабая исполнительская дисциплина, это бесхозяйственность, это размывание ответственности или затягивание принятия решений", - перечислил он.

Евгений Коваленко:

"У каждого государственного органа, государственной структуры есть широкий спектр инструментов, которые применяются в рамках управленческой деятельности. Временные организационные, финансовые затраты, которые связаны и с совещаниями, и с командировками, должны быть обоснованы".