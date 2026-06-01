Областная акция по наведению порядка во дворах и парках стартовала в Червене

Масштабный марафон заботы и безопасности в Минской области. В ближайшие две недели специалисты проверят детские игровые и спортивные площадки.

Особое внимание исправности оборудования, обновлению покрытий, покраске и ремонту. 1 июня старт инициативе дали в Червене.

Инициативы по благоустройству населенных пунктов

В День защиты детей - подарки для счастливого детства юных жителей Червеня. Так ярко здесь стартует важная инициатива, которая объединит все регионы Минской области. В одном из местных дворов появились новые велопарковки, заменили покрытие на игровой площадке, обновили лавочки и горки. К акции присоединились и местные жители.

Также 1 июня для малышей в детском саду организовали большой праздник с мастер-классами и играми. Долгосрочная инициатива в течение летнего сезона охватит всю Минскую область - запланировано более 40 мероприятий. В первую неделю акцент на безопасные пространства для детей, далее благоустроят скверы и парки, придорожные зоны.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61b5518a-8675-4316-9a19-bf6f26d5feab/conversions/c747a805-d50a-4d4c-88fa-ab846741a4ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61b5518a-8675-4316-9a19-bf6f26d5feab/conversions/c747a805-d50a-4d4c-88fa-ab846741a4ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61b5518a-8675-4316-9a19-bf6f26d5feab/conversions/c747a805-d50a-4d4c-88fa-ab846741a4ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61b5518a-8675-4316-9a19-bf6f26d5feab/conversions/c747a805-d50a-4d4c-88fa-ab846741a4ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Людмила Шмарловская, заместитель гендиректора ЖКХ Минской области:

"За 2 недели мы сделаем 36 детских игровых площадок. Но на этом мы не остановимся. Акция будет продолжаться все лето и сентябрь. Мы будем наводить порядок и в скверах, парках, поэтому масштаб работ очень грандиозный".