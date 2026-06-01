Областная акция по наведению порядка во дворах и парках стартовала в Червене
Масштабный марафон заботы и безопасности в Минской области. В ближайшие две недели специалисты проверят детские игровые и спортивные площадки.
Особое внимание исправности оборудования, обновлению покрытий, покраске и ремонту. 1 июня старт инициативе дали в Червене.
В День защиты детей - подарки для счастливого детства юных жителей Червеня. Так ярко здесь стартует важная инициатива, которая объединит все регионы Минской области. В одном из местных дворов появились новые велопарковки, заменили покрытие на игровой площадке, обновили лавочки и горки. К акции присоединились и местные жители.
Также 1 июня для малышей в детском саду организовали большой праздник с мастер-классами и играми. Долгосрочная инициатива в течение летнего сезона охватит всю Минскую область - запланировано более 40 мероприятий. В первую неделю акцент на безопасные пространства для детей, далее благоустроят скверы и парки, придорожные зоны.
Людмила Шмарловская, заместитель гендиректора ЖКХ Минской области:
"За 2 недели мы сделаем 36 детских игровых площадок. Но на этом мы не остановимся. Акция будет продолжаться все лето и сентябрь. Мы будем наводить порядок и в скверах, парках, поэтому масштаб работ очень грандиозный".
"ЖКХ и Белая Русь - вместе". Эта инициатива является частью масштабной республиканской кампании "На родной земле живи как хозяин". Присоединиться к марафону может каждый, ведь даже самый маленький вклад способствует великому общему делу.