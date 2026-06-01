"БЕЛАГРО-2026": что ждет посетителей и участников агропромышленной выставки

Минский международный выставочный центр уже 2 июня примет главное аграрное событие года - международную выставку "БЕЛАГРО-2026". Подано почти 600 заявок из 12 стран: Турция, Вьетнам, Палестина, Грузия, Оман, Тунис и не только.

С 1990 года крупнейшие достижения агропромышленного комплекса на несколько дней становятся объектом внимания гостей и участников "БЕЛАГРО". Тогда, 36 лет назад, выставка была прилично скромной. Эффективность площадки партнеры зарубежья оценили годами позже. Новая эра началась в 2000-х. Ежегодно росло количество желающих показать свои разработки и увидеть на расстоянии вытянутой руки, чем живет страна-соседка.

Сегодня "БЕЛАГРО-2026" - своеобразный бомонд аграриев из разных уголков мира, место встречи потенциальных партнеров и подписания прибыльных контрактов. В 2026 году найти выгодную партию станет еще проще.

Светлана Звездина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70a215d8-b704-4ffa-bc6c-68a26ece18c4/conversions/8cd4942a-8ad0-4852-8743-7db79a9bf301-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70a215d8-b704-4ffa-bc6c-68a26ece18c4/conversions/8cd4942a-8ad0-4852-8743-7db79a9bf301-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70a215d8-b704-4ffa-bc6c-68a26ece18c4/conversions/8cd4942a-8ad0-4852-8743-7db79a9bf301-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70a215d8-b704-4ffa-bc6c-68a26ece18c4/conversions/8cd4942a-8ad0-4852-8743-7db79a9bf301-xl-___webp_1920.webp 1920w

Светлана Звездина, помощник гендиректора ЗАО "Минскэкспо":

"Для профессионалов впервые пройдут на выставке дни ритейла в Минске. Это большое мероприятие, организованное Министерством сельского хозяйства Республики Беларусь и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации".

Пройдет второй год подряд и форум "АгроШОС", где по традиции заглавная тема - развитие сельского хозяйства в масштабах стран Шанхайской организации сотрудничества. В этот раз деловая программа богаче неслучайно. В Минске ожидают немало делегаций.

Ксения Мелешко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67d9f885-abaf-4b01-9353-d62fb6584e49/conversions/345f280b-6496-468f-b688-3a0e150c8765-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67d9f885-abaf-4b01-9353-d62fb6584e49/conversions/345f280b-6496-468f-b688-3a0e150c8765-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67d9f885-abaf-4b01-9353-d62fb6584e49/conversions/345f280b-6496-468f-b688-3a0e150c8765-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67d9f885-abaf-4b01-9353-d62fb6584e49/conversions/345f280b-6496-468f-b688-3a0e150c8765-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ксения Мелешко, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы ждем большое количество иностранных делегаций: более 40 представителей министерств иностранных стран, а также регионов Российской Федерации. В рамках деловой части будут представлены секции Республики Беларусь, Грузии (приезжают бизнес-круги), белорусско-казахстанский форум - большое мероприятие, также ждем бизнес. Как мы уже говорили, ждем высоких гостей - это представители Продовольственной сельскохозяйственной организации, а также Шанхайской организации сотрудничества".

В 2026 году ставка на зрелищность. За 18 км от "БелЭкспо" в поле покажут работу отечественной техники. Мощь белорусского машиностроения продемонстрируют на открытой площадке выставочного центра (а это почти 31 тыс. кв. м). Тут займут свое почетное место 130 современных образцов техники предприятий Минпрома, более 30 из которых новинки.

Дмитрий Рындевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a99f9e47-ed50-4428-a5e3-6d46e75ceb23/conversions/0df46c10-e115-41ab-b95a-46e1851588b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a99f9e47-ed50-4428-a5e3-6d46e75ceb23/conversions/0df46c10-e115-41ab-b95a-46e1851588b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a99f9e47-ed50-4428-a5e3-6d46e75ceb23/conversions/0df46c10-e115-41ab-b95a-46e1851588b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a99f9e47-ed50-4428-a5e3-6d46e75ceb23/conversions/0df46c10-e115-41ab-b95a-46e1851588b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Рындевич, специалист по рекламе и выставкам ОАО "МТЗ":

"Минский тракторный завод на выставке "БЕЛАГРО-2026" представит 21 единицу техники: техника, выпускаемая Минским тракторным заводом, а также техника, которую выпускает предприятие холдинга. Основным экспонатом на нашей выставке станет трактор, который был недавно показан Президенту, мощностью 542 лошадиные силы. Гости очень положительно оценивают изменения, которые они видят в технике".

"БЕЛАГРО" давно является не только важным событием для профильных специалистов, но еще и праздником семьи. Под стать интересам обывателей здесь и песни, пляски, дегустации, а также полюбившиеся публике конкурсы "Лучший пахарь" и "Чемпион вкуса". В маршруте выставки появятся и новые локации - аллея мастеров народного творчества с мастер-классами и сувенирами.

"В этом году впервые создано мобильное приложение, которое так и называется "Белагро". Оно предоставит посетителям возможность навигации по выставке, даст информацию обо всех новинках, мероприятиях деловой программы", - отметила Светлана Звездина.