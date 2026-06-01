В Германии число безработных достигло 3 млн человек

Власти Германии хотят создать самую сильную армию в Европе, однако пока что успешно создают другую армию - армию безработных. Их там уже 3 млн человек.

Социальный каркас страны, которая еще вчера была экономическим локомотивом Европы, сегодня трещит под грузом рецессии и дэиндустриализации.

Майский отчет Федерального агентства по трудоустройству дает угрожающие цифры - безработица достигла психологической отметки.

За год + 31 тыс. тех, кто не может найти работу. И это при том, что весна - традиционный сезон оживления на рынке труда.

А та часть немцев, которая существует исключительно на пособиях, увеличилась уже на 100 тыс. Это те, кто если не навсегда, то надолго будут сидеть на шее у государства.

Но главный удар - по будущему: 200 тыс. молодых людей не могут найти ни работу, ни даже место в профобразовании.