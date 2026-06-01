"Системная работа дает результаты" - Лобович о реабилитации детей-инвалидов
Маленьким белорусам государство уделяет особое внимание на всех уровнях господдержки. При рождении малыша семья получает весомую материальную поддержку - единовременное пособие. Для многодетных предусмотрен семейный капитал. С января его размер вырос и составляет 35 505 рублей.
Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:
"Те результаты работы центра, которые фактически ставят на ноги детей, приезжающих сюда на реабилитацию на инвалидных колясках, - это системный, плодотворный труд, который как раз таки и дает результаты. Когда видишь эти результаты, соответственно, гордишься тем, чем занимаешься. И отклики родителей этих детей, конечно, говорят о многом - они только подтверждают тот правильный курс, который мы выбрали и развиваем".
1 июня министр труда и соцзащиты вместе с депутатами Палаты представителей посетил Республиканский детский реабилитационный центр. Ежегодно реабилитацию там проходят порядка 1300 детей. Пребывание осуществляется на условиях круглосуточного или дневного пребывания на бесплатной основе.