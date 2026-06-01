Наталья Кочанова встретилась с воспитанниками социально-педагогических центров и детдомов столицы
Защита интересов детей и молодежи - один из приоритетов государственной политики, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с воспитанниками социально-педагогических центров и детских домов столицы в Минском государственном колледже кулинарии.
Мероприятие носит характер профориентации и приурочено к Международному дню защиты детей. Для ребят провели мастер-классы, состоялся и приятный неформальный диалог. Обсудили, как получить профессию, на какую поддержку от государства можно рассчитывать, с чего начинать самостоятельную жизнь.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Ребята настолько погружены в то, кем они хотят стать. Вы знаете, той профессии, которую они избрали для себя, они уже знают проходные баллы, которые были в прошлом году, они анализируют ситуацию, которая складывается с поступлением. По прошлому году порядка 50 % выпускников 9-х классов пошли учиться дальше в колледжи, которые есть в нашей стране. Это хорошая тенденция. Я уверена, что, посетив это учебное заведение, пройдя такую профориентационную подготовку здесь, может, кто-то и примет решение поступить в этот колледж, чтобы получить хорошую профессию".
Юным белорусам также вручили памятные кулинарные сувениры и, конечно, общее фото на память.