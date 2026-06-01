5 человек излечились от редкого типа Эболы. Об этом докладывает ВОЗ. Речь о вирусе Бундибуджио - распространенного штамма лихорадки, от которого нет одобренного способа лечения или вакцины.

При этом, как информирует Reuters, в Конго, где находится очаг заболеваемости, число подтвержденных случаев заражения увеличилось до 282, а смертей - до 42. По данным СМИ, эти цифры могут быть кратно большие - количество предполагаемых больных Эболой может достигать тысячи, летальных исходов 240.

Тем временем Соединенные Штаты пытаются превратить Африку в санитарный кордон для защиты собственного населения от смертельной угрозы. В кенийском городе Наньюки сотни молодых людей вышли на протест против циничных планов Вашингтона разместить на местной авиабазе изолятор для американских граждан, у которых был контакт с больными лихорадкой Эбола. Уже к пятнице локация будет готова принять первых 50 пациентов.