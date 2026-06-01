Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР

В Беларусь приехал один из самых известных российских губернаторов, глава Приморского края Олег Кожемяко. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с российским губернатором дальнейшие направления сотрудничества.

Создана хорошая база по многим направлениям, есть точки роста. Взаимная торговля прибавляет, есть совместные предприятия, расширяется дилерская сеть белорусского машиностроения и создаются удобные схемы для расчетов. О поставках продукции и в целом торговле говорили в контексте изменений, которые c 1 июня ввела Россия.

Олег Кожемяко - давний друг Беларуси. Сюда он приезжал в качестве губернатора Амурской, Сахалинской областей и Приморья. Есть личная договоренность с Президентом - видеться ежегодно, чтобы контролировать ход проектов.

Сотрудничество с Дальневосточным регионом и личный вклад Кожемяко Александр Лукашенко постоянно подчеркивал на встречах с другими российскими губернаторами. Те проекты, которые когда-то удалось реализовать еще в бытность его губернаторства на далеком Сахалине, - лучшее подтверждение, что нет ничего невозможного.

Александр Лукашенко на встрече с Олегом Кожемяко

Александр Лукашенко встретил гостя не в привычном "губернаторском зале", а в личном кабинете, ведь это давно свои люди.

"Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то что вы находитесь на самом краю нашего Отечества - от Бреста до Владивостока, тем не менее динамика неплохая. В этом году мы должны с вами точно превзойти рубеж в 100 млн долларов товарооборота", - сказал Президент.

Александр Лукашенко пригласил Олега Кожемяко, пользуясь пребыванием в Беларуси, еще раз ознакомиться с возможностями страны. "У нас тут открывается выставка "БЕЛАГРО". Посмотрите. Что-то, может быть, интересное для вас. У нас абсолютное доверие", - сказал он.

Глава государства отметил, что Беларусь открыла в Приморье мультибрендовый центр, работают магазины белорусской продукции, которая пользуется в регионе спросом.

Президент Беларуси недавно был с официальным визитом в КНДР, географически - это ближайший партнер Приморья. Есть прямое авиасообщение, выстроена логистика, система взаиморасчетов. Беларусь сейчас активно развивает сотрудничество с Кореей, помощь Приморского края будет серьезным подспорьем.

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын

"Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница! Молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор и прочее. Он по существу не может быть диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения. И мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали, в торговле с КНДР", - сказал Президент.

Он констатировал, что лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Приморья знакомы и имеют хорошие отношения. "Он мне много о Вас рассказывал. Я говорю: "Так это наш человек, наш друг". Он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества: Беларусь - Приморье - КНДР", - отметил Александр Лукашенко.

Олег Кожемяко

В этой связи Олег Кожемяко отметил, что как раз сдается автомобильный мост, который свяжет Россию с КНДР. Раньше страны соединял только единственный железнодорожный мост дружбы. "Автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд. Поэтому все вопросы, связанные с поставкой товаров и взаимоотношениями, связанными с взаиморасчетами, мы немножко уже начали отрабатывать", - сказал губернатор.

Александр Лукашенко в продолжение разговора отметил: "Где-то мы сможем подставить свое плечо. Но в основном вы окажете нам поддержку. И это будет выгодно для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг, одно из направлений развития Приморья".

"Да, потребность в ваших товарах есть у них и по технике, и по продукции. Поэтому я думаю, что здесь для них это будет удобный маршрут. В целом отработаны уже взаимоотношения. Поэтому мы, конечно, с большим удовольствием включимся в эту работу, - подтвердил Олег Кожемяко. - И плюс наши отношения позволяют это делать вполне открыто, без каких-либо там дополнительных сложностей".

Александр Лукашенко на данной теме отдельно акцентировал внимание присутствовавшего главы Администрации Президента Дмитрия Крутого: "Дмитрий Николаевич, это надо иметь в виду. Они здорово нам могут помочь. Мы не будем там изобретать велосипед. Они давно уже его изобрели".

С 1 июня Россия ввела СПОТ для автомобильных перевозок - это цифровая система контроля за импортом товаров при ввозе из стран ЕАЭС. Цели вполне понятные - борьба с серым импортом, уклонением от уплаты НДС и чтобы налоги уплачивались до того момента, как товар пересечет границу. Теперь нужен "гарантийный платеж" и QR-код. Беларусь приветствует эти новации, главное, чтобы какие-то частные моменты не создавали препонов и это в целом не сказалось на общей торговле.

"Всегда есть проблемы сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый СПОТ (система подтверждения ожидания товаров - прим. ред.). Я боюсь, чтобы не было хуже. Но тем не менее с Президентом Путиным в Астане мы договорились, что предпримем все, чтобы не было никаких проволочек и лишней бюрократии. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе в контакте с Президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко

"У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов: ваше слово из Приморья - мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции", - добавил Александр Лукашенко.

Приморский край России переходит на лизинговые долгосрочные контракты с белорусскими предприятиями. Такой вариант сотрудничества уже опробован с МАЗом. Кроме того, Приморье хочет получить пятилетний контракт на поставку лифтов Могилевлифтмаша. Потребности региона составляют около 500-600 единиц в год.

"Лизинговые долгосрочные контракты дают возможность расширить горизонт планирования на несколько лет, что очень выгодно для предприятий. Так мы работаем с МАЗом. Поедем туда смотреть на новые виды продукции - это автомобили скорой помощи, которые МАЗ будет подрабатывать под нас непосредственно с учетом нашего рельефа. Это уже длинный пятилетний контракт. Также мы переходим на такие контракты, в том числе и по автобусам", - отметил Олег Кожемяко.

Планы дальнейшего взаимодействия обсудили в правительстве. Стороны отметили значимость открытия первого на Дальнем Востоке мультибрендового центра белорусской техники. На рынке Приморья будет представлена широкая линейка белорусских машин - от коммунальных до дорожно-строительных.

Юрий Шулейко

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Вы на своей харизме, энтузиазме, любви к нашей стране показываете определенный пример, как можно дружить с белорусами, что полезного можно найти у них, чем вы нам помогаете во многом. Все возможные направления (автобусы, коммунальная техника) наверняка уже являются образцово-показательными".

Высокую значимость и положительную динамику партнерства с Приморским краем отметили и во время переговоров в Совете Республики. В планах - проекты в области молочного животноводства, производстве и переработке мяса птицы. Не исключено, что документы могут подписать на полях предстоящего XIII Форума регионов Беларуси и России.

Сергей Алейник

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"За I квартал 2026 года практически удвоен объем товарооборота. Мы поставляем в данный регион достаточно большое количество белорусской техники. В 2025 году создан первый мультибрендовый центр по сервисному обслуживанию белорусской техники и обучению специалистов. Планируется создание второго центра, готовится к открытию к концу 2026 года выставочно-сервисный центр МАЗа. Мы будем укреплять сотрудничество в области промышленной кооперации".